立院英文官網仍列蘇巧慧博士 李四川競辦批說謊 蘇還擊：沒說過是博士

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑過去立法院英文簡歷曾登載「SJD, University of Pennsylvania」，蘇巧慧今強調，自己從參選到當選立委，公開資料都載明為美國賓州大學法律碩士、法學博士SJD候選人，「我從來沒有說過自己是博士」。李四川競辦則反擊，第9屆立委英文官網直到今早仍列有「SJD」，要求蘇巧慧說明相關資料是否由本人填寫。

台北市長蔣萬安近日因過去立法院英文官網學歷曾將「JD」登載為「SJD」引發爭議，戰火也延燒至新北。藍營質疑，蘇巧慧第9屆立委英文簡歷也出現「SJD, University of Pennsylvania」，但蘇巧慧的中文履歷則將相關經歷列為美國賓州大學法律博士「SJD候選人」。

李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，截至今天上午，立法院第9屆立委英文官網中，蘇巧慧的學歷仍出現「SJD, University of Pennsylvania」，與蘇巧慧所稱「從來沒有說過自己是博士」有所落差，要求蘇巧慧進一步說明。

吳亮賢並引用前立法院長游錫堃日前針對蔣萬安學歷爭議的說法。游錫堃表示，立法院長無權核定立委學歷，立委學歷是「自己怎麼寫，立法院就怎麼登」。吳亮賢據此質疑，若依游錫堃說法，蘇巧慧第9屆立委英文官網出現「SJD」的資料是否由本人填寫，要求蘇巧慧說明。

蘇巧慧今受訪表示，大家可以從各項公開資料清楚看到，她從開始參選到當選立委，各項資料登載的都是美國賓州大學法律碩士，以及法學博士SJD候選人，相關資料都相當清楚。

蘇巧慧說，這件事「真的沒有什麼好說的」，也沒有必要持續糾結做文章，因為所有資料都公開可查，「我從來沒有說過自己是博士」。

吳亮賢另將此事與蘇巧慧家族公司「曠世智能」獲國發基金投資的利益衝突爭議相連結，指控蘇巧慧先前對妹妹蘇巧純是否為公司負責人的說法已有爭議，如今又出現學歷問題，批評「為什麼又又又要說謊？」。