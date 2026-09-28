嘉市黨部主委蔡明顯昏倒送醫 國民黨：鄭麗文已探視 目前狀況穩定

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯今出席活動時，疑因天氣炎熱、身體疲累，突失去平衡從台上跌落，當場昏倒在地，緊急送醫。國民黨表示，黨主席鄭麗文已趕往醫院探視，蔡明顯目前狀況穩定、正在恢復當中，請各界朋友放心。

嘉義市藍白共推市長參選人、民眾黨籍前立委張啓楷上午舉行競選總部成立大會，現場湧入數千名支持者，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及嘉義市長黃敏惠等人到場助陣，原本氣氛熱烈，卻在上午10時30分左右突然發生意外，據現場了解，蔡明顯倒地後仍有意識，臉部有輕微擦傷出血，現場緊急送醫。

國民黨文傳會主委陳以信今表示，蔡明顯上午於活動中身體不適送醫後，鄭麗文第一時間關心狀況，並已立即趕往醫院探視。

陳以信表示，蔡明顯目前狀況穩定、正在恢復當中，請各界朋友放心，也感謝現場醫護人員及時協助與各界關心。鄭麗文也請蔡明顯安心休養、保重身體，祝福早日康復。