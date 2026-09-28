苗栗縣長參選人陳品安與青年座談 宣示「青年4D政策」

民進黨苗栗縣長參選人陳品安昨天舉辦青年座談會，宣示全面推動「青年4D政策」，並承諾建立青年參與政策與預算決策的機制，讓青年真正有機會發聲，成為苗栗未來的共同決策者。

昨天這場「少年吔，安啦」青年座談會，不少返鄉青年，及苗栗在地學子、青年參加，提問高教、文化、治安到交通等面向，陳品安宣示全面推動「青年4D政策」，包括老屋修繕最高補助50萬元，並由縣府協助代租代管；提供青年創業及留學貸款利息補貼；成立「苗栗天使基金」，投資在地具潛力的新創團隊；同時推動參與式預算，青年能實際提出提案、參與預算決定。

此外，陳品安主張落實地方自治條例，要求八大行業與學校保持200公尺以上距離，並強化實質稽查與輔導，她認為應以國立聯合大學作為領頭羊，帶動國高中教育與產學合作，縣府則應先透過人口及就學數據精算需求，再向中央提出完整計畫，而不是反覆喊出實驗中學口號，至於大眾運輸問題，她提出規劃「環市公車」及「彈性小巴、幸福巴士」，深入社區巷弄，補足台鐵、高鐵與地方交通之間的最後一哩路。

陳品安強調，未來也將運用自身財金與法律專業，推動零基預算改革與財政透明，讓每一筆公帑都花在真正需要的地方，苗栗的未來不能只由少數人決定，她要做的，就是把舞台交給青年，讓年輕人有選擇留下來、回來打拚的機會，也讓青年一起參與、一起決定苗栗的下一步。