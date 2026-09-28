彰化藍營魏平政端出幸福牛肉 若當選縣長兩大主軸照顧長者

衛政單位推估彰化縣失智人口逾1萬6千人，彰化縣長參選人魏平政今發表「幸福長青服務」政策，宣布如果當選，將積極推動設立一鄉鎮一公立優質失智日照中心，並「高齡守護」與「健康均衡」為主軸照顧長者。

魏平政自上周起，每周發表政策白皮書內一個主題，今提出「幸福長青服務」政見，魏平政說，截至今年8月彰化縣65歲以上高齡人口25萬1921人，總人口占比21%，平均5名縣民就有1名年滿65歲長者，邁入聯合國定義的超高齡社會，縣政府協助青壯年縣民照顧長者刻不容緩。

魏平政表示，首先是縣內65歲以上及原住民55歲以上的長者健保費免負擔，每縣市關於這個政策的作法不一，也有財政寬裕的市鎮公所酌予補助，他若當選縣長，彰化縣政府將建議中央統一補助標準，也爭取中央補助，縣政府粗估這方面經費24億元，他會加強招商引資挹注財源。

魏平政表示，依據衛福部研究調查，65歲以上老人失智症盛行率為8%，以此推估彰化縣失智症人口1萬6640人，九成居住在社區中，超過五成完全由家人照顧，失智長者如果行動自如，一定要有專人看顧以防走失或有危險行為，若他當選縣長將盤點公有閒置空間，結合專業照護量能，做到一鄉鎮一公立優質失智日照中心，一併考量接送交通動線，串連空間、照護與接送服務。

魏平政規畫彰化縣長青幸福卡升級為「長青幸福卡3.0」，強化就醫交通功能，並媒合「預約制幸福小黃」，增加長者的多元交通選擇，讓交通、診所與日照緊密串接。此外，彰化縣是農業大縣，魏平政將向中央爭取提高老農津貼到每月1.2萬元。

「里里有照護、鄉鄉能安養。」魏平政說，日常生活方面持續深化「村村有送餐」，結合村里系統與在地服務網絡，把熱飯、關懷與陪伴送進獨老的家，整體而言，他的幸福長青服務以「高齡守護」與「健康均衡」為主軸，統籌社政、衛政、交通及村里資源，把送餐、日照、就醫交通與醫療無縫整合為在地照護網，給長輩更安穩的生活條件。