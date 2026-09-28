南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

台塑集團旗下南亞科啟動大規模擴廠計畫，原傳出雲林虎尾產業園區優先，有媒體報導將改選屏東科學園區，國科會10月1日將拍板。雲林縣長張麗善今直指，正值選舉敏感期間，若南亞科最終轉向屏東，「可見周春米比劉建國重要」，她並反駁外界指卡關關鍵是半導體廠最重要的水資源，強調虎尾產業園區用水、用電計畫早已獲中央核准，雲林缺水並非事實。

張麗善指出，南亞科要進駐虎尾產業園區其實在之前已拍板定案，虎尾產業園區用水計畫早在2024年6月17日就獲經濟部水利署同意，採自來水及再生水雙元供水，並不會排擠農業用水，若將雲林的水資源條件列為主要原因，與目前已核准的用水計畫及雲林實際供水條件並不相符。

她表示，雲林湖山水庫有效蓄水量約5347萬噸，遠高於屏東牡丹水庫約2300萬噸，且高科技產業需要的是自來水及再生水，不是地下水，因此「雲林缺水」並不是事實，且兩相比較誰較有優勢？「縱觀可見周春米（屏東縣長）比劉建國（民進黨雲林縣長參選人）重要」。

她質疑，現在正值選舉敏感期間，「如果是因為短暫性的選舉考量，我想這對整個台灣的發展是不正常的」，希望中央仍能尊重專業及企業選擇，讓產業投資回歸長期發展與效率評估，雲林不缺水、電及相關資源，她對雲林有信心，就算今天失去了南亞科，未來還會有很多企業進駐。

縣府建設處長廖政彥表示，虎尾產業園區相關用水、用電計畫及可行性評估都已獲中央核准，園區距離中科虎尾園區約300公尺，相關條件已逐步到位，南亞科才會希望能進駐。

廖政彥指出，目前尚未突破的是農業用地變更程序。虎尾產業園區的農地變更已卡關多年，今年6月1日立法院經濟委員會到雲林考察經濟建設時，立委張嘉郡也爭取將虎尾產業園區納入中科虎尾園區，希望加速園區開發。

不過，農業部9月17日函文，仍認為園區計畫範圍屬優良農業生產環境，並函請經濟部評估是否輔導雲林縣尋求行政院認定為重大投資案或重大建設予以支持，以釐清虎尾產業園區開發的必要性。

據了解，南亞科與縣府這段期間持續保持聯繫，縣府也持續提供園區地質、用水、用電等資料，但園區土地變更程序直到9月17日仍未獲農業部同意。若南亞科有急迫建廠時程，在土地尚未完成變更的情況下，自然可能評估其他土地條件較明確的選址。

縣府內部指出，虎尾產業園區萬事俱備，只欠農業部的東風，但農業部遲遲未同意農業用地變更，掐住雲林發展的咽喉，才會讓台積電來不了、南亞科也來不了。

南亞科首波擴廠是否正式落腳屏東，仍待國科會審議確認，雲林虎尾產業園區後續能否突破農地變更程序、爭取其他高科技產業進駐，也將成為地方後續關注焦點。