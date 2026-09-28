子弟兵吳宗學競總成立 盧秀燕勉勵成為「瓦斯學」

國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學暨各里長聯合競選總部上午舉行成立大會。吳宗學原是盧擔任立委時的秘書，後來進入市府擔任專員，此次出來參選又獲得市議員陳成添「傳承」這一場成立大會不僅市長盧秀燕、市長參選人江啟臣都前往出席，還有跨區市議員、里長都前往祝賀。

盧秀燕和江啟臣、吳宗學，以及立法委員黃健豪等人一起步行進場，接受支持者歡呼。她也為吳宗學授戰旗，同時和市議員陳成添等人一起高呼「當選」。

盧秀燕致詞時說，她今天要特別推薦兩個「弟弟」，分別是吳宗學和江啟臣。吳宗學大學一畢業，經過甄選進入她的國會辦公室，在她擔任立委時對北屯的服務，如數家珍非常瞭解，希望他能學陳成添因為服務勤快被叫做「瓦斯添」未來要被叫做「瓦斯學」。而且，像是北屯到新社的129號道路就是他參與協助建設的。

她也說，江啟臣做到副院長，口碑、形象和國際觀非常好，也沒有第二個人選。台中市是國際的城市，未來的市長一定要能繼續國際化。台中市現已躍升到台灣第二大城市，未來要拚第一，這就要靠江啟臣。超巨蛋她拍板定案後，開始設計、規畫和興建，未來主要的工作就落在江啟臣任，還有1.5萬人巨蛋的完工，這兩項工作都關係到北屯人口更多和更發展，因此交棒給江啟臣，也一定成功。

江啟臣說，這是今年第一年場市議員參選人的總部成立大會，吳宗學昨天和他一起到大坑登山拜票，吳宗學一路逐攤拜票到觀音亭，體力不輸他這個海陸蛙人出身的。希望吳宗學能「當選來監督我」

江啟臣也肯定陳成添能傳承，並說這是政治人物重要的使命和責任，而陳成添很有責任的找到適合的年輕人順利的把棒子傳承下去。

國民黨台中市長參選人江啟臣（右）勉勵吳宗學「當選來監督我」。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕和江啟臣、吳宗學，以及立法委員黃健豪等人一起步行進場，接受支持者歡呼。記者黃寅／攝影