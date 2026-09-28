沈伯洋撿煙蒂籲檢討誘因機制...她諷法律博士為打蔣萬安連常識都丟了?

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨到萬華響應公民團體活動一起撿煙蒂，受訪時提到吸菸族「開車停在路邊抽菸，煙蒂就可能丟旁邊」應全盤檢討誘因與機制。國民黨議員柳采葳批沈伯洋，「法律博士忘了法律？為打蔣萬安連常識都丟了？」

柳說，沈所謂的要檢討誘因機制？但問題是，把煙蒂往車外、往路邊丟，本來就是違法行為，不是政府有沒有提供誘因的問題。

選戰倒數兩個月，蔣萬安推動無菸城市政策，對手沈伯洋也與公民團體一起到萬華撿煙蒂，沈伯洋昨天受訪稱，應該全面檢討吸菸族「開車停在路邊抽菸，煙蒂可能就丟旁邊」的誘因機制。

柳采葳表示，沈委員不是很自豪自己是法律博士，讀很多書，連「廢棄物清理法」都不知道嗎？第27條寫得清清楚楚，煙蒂不得隨意拋棄。車停在路邊，也不代表煙蒂就可以往旁邊一丟，還是沈委員曾經停在路邊丟過煙蒂？要講清楚耶。

柳說，吸菸區怎麼設、距離多遠、如何讓吸菸者與非吸菸者分流，都可以討論；但今天如果連「不要亂丟煙蒂」這條最基本的法律底線，都要包裝成「政府應該設計誘因讓大家不要丟」，那只代表沈伯洋為了攻擊蔣萬安，連基本的法律常識都拋棄了。

「法律背景的沈大委員應該要知道，政策誘因是鼓勵民眾做得更好，法律底線則是本來就不能踩，兩件事情不能混為一談。」柳采葳說，否則照這套邏輯，難道闖紅燈也要先問政府有沒有設計「不闖紅燈的誘因」？亂丟垃圾也要怪政府沒有提供足夠誘因？

柳說，沈伯洋要批評蔣萬安無菸城市配套，完全歡迎拿出具體政策來討論；但不能為了批評市府，反而把一個本來就違規的行為，講得好像是政府沒有提供誘因才造成的。無菸城市可以辯論，但「不要亂丟煙蒂」真的不是什麼高深的城市治理理論，而是最基本的法律規範。