邱建富拋彰化教育政見 教師禮金千元、生育再加碼10萬

怎麼看「洋流」？台中市長盧秀燕上午被問到這個問題時，簡短答覆「江啟臣、蔣萬安一定會贏！」僅著即微笑不語。因為天氣太熱，她還拿起了慣用的防曬噴霧替週遭的江啟臣等人都噴了一圈，引起一陣笑聲。

2026-09-28 11:20