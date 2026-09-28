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邱建富拋彰化教育政見 教師禮金千元、生育再加碼10萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今提出教育政策，包括教師節禮金提高至1000元、校園行政AI化、增加心理師與社工等支持人力，作尾教師後盾。圖/邱建富競選總部提供
無黨籍彰化縣長參選人邱建富今提出教育政策，包括教師節禮金提高至1000元、校園行政AI化、增加心理師與社工等支持人力，作尾教師後盾。圖/邱建富競選總部提供

今日是教師節無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天提出教育政策主張，包括教師節禮金提高至1000元、校園行政AI化、增加心理師與社工等支持人力，讓教師專心教學。

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邱建富表示，現今教師除了教學、備課與陪伴學生，還須處理大量行政工作、表單及程序，甚至面對校事案件；他主張縣府成為教師後盾，透過校園行政AI化減少重複性工作，並成立校事會議支援平台，提供法律、心理、教育專業及必要經費支援。

他也提出增加助理員、心理師、社工師及特殊教育支持人力，逐步降低班級人數，完善特教減班及相關津貼，讓教師面對教學現場的多元需求時，有更多專業資源可以依靠。

邱建富表示，尊重教師專業應該有具體行動，因此主張將教師節禮金提高至1000元，讓教師感受到實質支持。

邱建富表示，教育政策不能等到孩子進入校園才開始，縣府應從生育、托育一路陪伴家庭。他提出中央生育補助10萬元、彰化再加碼10萬元；童萌卡擴大至0至6歲，點數提高至1萬2000點；友善托育每月再加碼1000元，並增加臨時托育、延長托育時間、擴大2歲專班及親子館服務，進入校園後，則主張推動12年國教營養午餐免費，降低家庭教育負擔。

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