從球場到周邊環境 竹北市長參選人吳旭智提世興棒壘球場升級計畫

竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智受邀出席「2026第五屆新竹六家盃軟式青少棒邀請賽」開幕活動，與選手、教練及家長一起為青少棒加油。吳旭智表示，未來將持續推動場地與周邊設施升級，讓市民享有更安全、便利、舒適的運動環境。

吳旭智指出，世興棒壘球場長期舉辦賽事，每年約有35週舉辦相關賽事、近50場比賽，參與棒壘球運動人口超過4千人，是竹北重要的基層棒壘球運動基地。這幾年他持續接到棒壘球團體反應，從球場本體、觀眾席，到停車、廁所、夜間照明等使用需求，大家都有很多期待。他持續與縣府反應溝通，希望讓世興的運動環境愈來愈完整。

從109年至今，吳旭智就持續關注並提出必須針對世新棒壘球場周邊的改善，去年先在2座球場旁觀眾席設置遮陽棚，供球員或觀眾使用。今年感謝縣政府積極爭取，還有立委徐欣瑩、林思銘的大力協助，目前「竹北世興棒壘球場改善計畫」總經費850萬元，中央補助425萬元、縣府自籌425萬元，主要工程包括更新紅土鋪面、改善外野草皮、新設內野及打擊區後方圍網、外野擋網，以及全壘打牆景觀圍籬等，預計今年12月至明年1月間陸續啟動。

除了球場本體，周邊使用機能也將同步推進。吳旭智表示，根據民眾反映，他也向縣府爭取，縣府預計明年先行規劃增設約70至100格機車停車格，讓前來比賽、訓練與運動的選手及家庭使用更加便利；汽車停車空間及周邊動線，也將持續朝整體規劃方向努力。

在夜間環境方面，吳旭智表示，世興空品區本身就是許多市民散步、運動與親子休憩的重要空間，未來將持續檢視整體照明環境，並配合樹木修整、照明設備優化等方式，提升夜間休憩品質。

吳旭智表示，未來入主公所，將持續與縣府、運動團體及地方各界合作，把第一線使用需求轉化成具體改善，讓世興棒壘球場不只是重要的比賽場地，更成為孩子成長、家庭陪伴、市民運動的重要空間。