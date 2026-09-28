蔣萬安喊Team Taiwan遭綠網軍灌爆...連議員都來酸 游淑慧一句話反嗆

2026名古屋亞運，因有球迷揮舞「Taiwan」字樣毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨在臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」想不到蔣萬安該篇貼文，被綠營青鳥網軍灌爆洗版。

還有民進黨基隆市議員張之豪留言稱「蔣市長突然講了16次『台灣』，只講了1次「中華隊」，這簡直就太正常了。這代表洋流一點影響都沒有！根本就沒有什麼『洋流』！蔣市長繼續躺贏！」國民黨北市議員游淑慧則留言反嗆：「民進黨表示？？？」

蔣萬安昨天在亞運棒球項目中華隊對上中國隊時，在臉書貼文並秀出Team Taiwan毛巾，為中華隊加油，想不到被綠營支持者留言灌爆，底下網友留言大酸蔣萬安「現在才在說台灣？來不及了啦....11月28日準備換台北市長了...。」還有網友留言問「什麼，這樣你也可以蹭？」更有網友稱蔣萬安「選情告急？突然就Team Taiwan 了？」

名古屋亞運登場，近日有球迷幫中華隊加油，因揮舞「Taiwan」字樣毛巾卻被工作人員制止；台日大戰前場館入口更明令禁止攜帶「台灣國旗」進場，引發嘩然。蔣萬安昨天在臉書貼文表示，高喊「Team Taiwan」是台灣球迷最直接的心情表達。中華隊選手在場上流汗拚戰，台灣球迷在場邊為台灣之光加油，這是最純粹的國民情感。「Taiwan」是我們的家，也是世界認識我們的名字。它不是政治禁忌，更不該被戴上有色眼鏡。