張啓楷競總成立意外 藍嘉市黨部主委台上昏倒送醫鄭麗文等急關心

嘉義市藍白共推市長參選人張啓楷上午舉行競選總部成立大會，現場湧入數千名支持者，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及嘉義市長黃敏惠等人到場助陣，原本氣氛熱烈，卻在上午10時30分左右突然發生意外，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯疑似因天氣炎熱、身體疲累，突然失去平衡從台上跌落，當場昏倒在地，緊急送醫。

據現場了解，蔡明顯倒地後仍有意識，臉部有輕微擦傷出血，現場隨即通報救護人員，約在上午10時30分至10時40分間由救護車送醫檢查，目前傳出意識清醒，詳細身體狀況仍待醫院進一步確認。正在台上致詞的鄭麗文、黃敏惠，以及張啓楷等人立即暫停活動，現場工作人員也趕緊上前查看。

這場競總成立大會原本是藍白合在嘉義市的重要造勢活動。張啓楷競選總部日前已公布，鄭麗文、黃國昌共同擔任競選總部主任委員，柯文哲擔任競選總幹事，蔡明顯則擔任執行總幹事。

蔡明顯近期身兼多項黨務及選務工作，除了擔任國民黨嘉義市黨部主委，也肩負張啓楷競選總部執行總幹事的工作，選戰進入密集階段，工作相當繁重。

今天上午嘉義天氣炎熱，高溫超過30度，競總成立活動又在戶外舉行，現場人潮密集。蔡明顯突然昏倒後，現場一度氣氛緊張，不過在確認他仍有意識並送醫後，活動隨即恢復進行。

張啓楷競選總部今天成立，也象徵嘉義市「藍白合」正式進入大選倒數階段。競總日前預告，成立大會將由藍白兩黨重量級人物共同站台，主打「藍白大團結、作伙顧嘉義」。

目前最受關注的焦點，仍是蔡明顯送醫後的身體狀況，後續將以醫院檢查結果為準。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯昏倒，從台上跌落現場人員救護人員急救送醫。記者魯永明/攝影

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯昏倒，從台上跌落現場人員救護人員急救送醫。記者魯永明/攝影

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯昏倒，從台上跌落現場人員救護人員急救送醫。記者魯永明/攝影