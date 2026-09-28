聽新聞
0:00 / 0:00
柯志恩教師節願望：盼營養午餐專法、教師待遇條例新會期完成三讀
今天適逢教師節，有26年第一線教學經驗的國民黨立委柯志恩表示，立法院新會期明天開議，她期待「營養午餐專法」及「教師待遇條例」修法能在新會期完成三讀。「營養午餐專法」應完善營養師、廚務人員等專業人力的權責與保障；「教師待遇條例」則應解決鐘點費長期未納入常態薪給體系，以及不同學校、縣市規範不一等問題，讓教師獲得保障。
柯志恩表示，「營養午餐專法」目前仍有部分條文待朝野協商，重點包括營養師、廚務人員及午餐執行秘書的任用、工作權責與權益保障。學校午餐不只是供餐問題，更涉及學生的營養、衛生、安全與飲食教育，相關專業人力必須有明確且完整的制度支持。
另一方面，柯志恩指出，「教師待遇條例」自2015年實施以來，鐘點費長期未被納入常態薪給體系，造成公私立學校差異，也使課後輔導、課後照顧、學習扶助及寒暑假學藝活動等課餘鐘點費規範不一。教師的實際勞動不應因學校類型、縣市或課程名稱不同而受到差別待遇，應儘速透過修法建立一致、合理且公平的保障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。