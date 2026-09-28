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網喊北市演「貍貓換太子」 許甫：不如改演「包公審郭槐」 暗酸沈伯洋

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨台北市松山信義選區市議員參選人許甫。聯合報系資料照
民眾黨台北市松山信義選區市議員參選人許甫。聯合報系資料照

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚案，促成了台南「鍘美藝術節」，近期網路上有民眾喊出台北市要演「貍貓換太子」。民眾黨台北市議員參選人許甫說，不需要暫緩或延期，可以改演「包公審郭槐」。他暗酸民進黨北市長參選人沈伯洋，背地裡最擅長「偷天換日、栽贓抹黑」。

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許甫表示，近期洋流話題在勢頭，去年大罷免那批師兄弟姐妹們，最近按捺不住，想粉墨登場。這群「大罷免系的假台派」敲鑼打鼓說要搞齣「狸貓換太子」，要用老掉牙的身世議題攻擊對手，更堂而皇之要開賣門票。結果一看到外界罵聲四起，又趕緊宣布要「暫緩」或「延期」。

他說，誠心建議，售票系統都找了、錢都準備要收了，戲班子都搭好了的話，何必急著退場？要推廣傳統戲曲不是不行，既然是同一個劇本，不如直接就演同齣戲的精髓「包公審郭槐」，要找人來演那位表面看似體面規矩，背地裡最擅長「偷天換日、栽贓抹黑」的奸佞郭槐，誰比較適合呢？

他說，是誰張口閉口「認知作戰」，在同胞內部四處偷換概念、強扣罪名？是誰善良虔誠的民間信仰，被他掉包成「統戰滲透的在地協力」？認真生活的陸配與台商，是誰硬栽成「潛在的國安破口」？平常的兩岸民間往來，是誰動輒扣上一頂頂紅帽子？是誰在大罷免時期獵巫栽贓好不威風，結果選舉一到、彷彿「現代郭槐」立刻上演驚天大變臉？

許甫說，昨日口中的「滲透據點」，今天成了腳步勤快的信仰中心；昔日見到宮廟就疑神疑鬼，現在跑起地方來，香拜得比誰都虔誠、腰彎得比誰都低。昔日靠著撕裂族群博取紅利的批鬥急先鋒，一轉身換上了「理性、溫和、專業」的人設外衣，搖身一變成了知書達禮的學者派？

他說，戲子為了票房，身段隨時能換；但政治人物過去硬扣在老百姓身上的莫須有罪名，可不是說撕就能撕乾淨。票都安排賣了，就別忙著延期了，直接改個主角開演。

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