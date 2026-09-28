藍指她反對教師節假期 蘇巧慧：從未反對增加國定假日

今天教師節全台放假，國民黨新北市長參選人李四川陣營指民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去在立法院對教師節放假相關法案投下反對票，蘇巧慧今天到桃園參加活動時回應表示，過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假；當時認為在討論國家節日、紀念日時，應從國家整體價值、脈絡一起思考，整個國家思想概念、未來傳遞的價值才有整體感。

蘇巧慧表示，回到最實質的部分，這段時間累積幾年的經驗，在競選期間也多次拜訪教師團體和教師會，因此已經明確提出未來教師相關政策。

包括第一教師節的教師禮金提高至2000元，假日出班、出勤都應該發給加班費，並主張行政減量一年有感，且校園案件應該分流處理，讓相關問題能真正進入最實質、有效的處理狀況。

蘇巧慧表示，如果這幾項都能夠在校園內徹底落實，會是老師真正的靠山和後盾，自己會努力和老師們一起建構最好、最安全、對孩子們最友善的校園環境，也讓老師能夠有尊嚴地工作。