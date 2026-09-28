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柯志恩教師節承諾 教科文支出占比提高4％、教師行政減量30%

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是教師節，國民黨高雄市長參選人柯志恩前往澄清湖參加感恩健走活動，她提出七大教育政見，強調未來一定會為高雄的教育撐腰。圖／柯志恩競辦提供
今天是教師節，國民黨高雄市長參選人柯志恩前往澄清湖參加感恩健走活動，她提出七大教育政見，強調未來一定會為高雄的教育撐腰。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩擔任教職26年，今逢教師節，她以「柯老師」身分為榮，也強調第一線教師最需要制度上的支持，主張高市府總預算的教科文支出占比由34%提高至38%、逐年調降班級人數、刪減教師30%非必要公文與報表、設市長專線及重視品德教育等七大教育政見。

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柯志恩針對未來高雄教育提出七大方向。第一，柯志恩認為必須全面提高教育投資，希望將教育科學文化（教科文）支出占比由34%提高至38%，並擴大幼兒教育與課後照顧。第二，逐年調降班級人數，高中職32人、國中25人、國小24人以下，同時增加特教人力、改善資源班師生比，讓融合教育真正落實。

第三，實質減輕教師行政負擔，刪減30%非必要公文與報表，推動一校一資訊組長、導入AI行政輔助，並研議調降授課節數，把更多時間還給教學、備課與陪伴學生。第四，強化校園安全，針對霸凌、毒品及電子菸進入校園積極防堵，擴充校安與專業輔導人力，設立市長專線，並由市府補助校園法律諮詢與心理支持機制，讓第一線教師不再孤立無援。

第五，重視品德教育與學生心理健康，強化學生輔導工作，讓家長與學校共同承擔教養責任。第六，平衡城鄉教育資源，加速校舍耐震補強、跑道及廁所整建，落實免費且優質的營養午餐，推動生活化沉浸式英語、偏鄉數位雙語學伴，以及6至18歲免費AI教育資源，降低家庭與城鄉差距對孩子學習機會的限制。

第七，建立「教育四方會談」，每年由市長親自主持教育圓桌會議，邀請校長、教師及家長團體共同對話，教育政策不再只是行政體系單向決定，讓第一線聲音真正進入市政決策。

「教育改革不能只靠口號，更需要政府拿出資源與制度承擔。」柯志恩強調，「柯老師」是她最珍惜的稱呼，一句教師節快樂很溫暖，但對第一線教師而言，更重要的是制度上的支持，將以「打造高雄教育新典範」為目標，讓老師有尊嚴、有喘息空間，也讓孩子擁有更好的學習環境。

今天是教師節，國民黨高雄市長參選人柯志恩前往澄清湖參加感恩健走活動，她也提出七大教育政見，強調未來一定會為教育撐腰。圖／柯志恩競辦提供
今天是教師節，國民黨高雄市長參選人柯志恩前往澄清湖參加感恩健走活動，她也提出七大教育政見，強調未來一定會為教育撐腰。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩 行政減量 教師節 2026九合一選舉

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