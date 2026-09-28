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選戰逼近！謝龍介談「洋流」喊話：不怕任何流 陳亭妃下午北上挺沈伯洋

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
談及近期選情「洋流」興起，國民黨台南市長參選人謝龍介（右）喊話，自己夠強，就不需要依賴任何「流」。記者萬于甄／攝影
談及近期選情「洋流」興起，國民黨台南市長參選人謝龍介（右）喊話，自己夠強，就不需要依賴任何「流」。記者萬于甄／攝影

年底大選腳步逼近，國民黨台南市黨部及黨部客家工作委員會今在仁德舉辦造勢活動，針對近期「洋流」興起，黨籍市長參選人謝龍介今受訪表示，面對選戰，自己不怕任何對手，因為自己夠強，就不需要依賴任何「流」。

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謝龍介指出，民進黨掌握國家所有的資源，包括媒體、網軍以及大把大把的資源在撒，雖然在野黨會備感艱辛，但國民黨有民意做後盾。

他強調，民進黨有高官貴族站台，而國民黨跟人民站在一起，最後一定會贏得勝利，從北到南，「我們（指國民黨）不怕什麼流」，只要凝聚所有的民意，人民才是最大的靠山。

謝龍介也從治水、治安及社會福利等面向提出政見，他批評台南長期投入大量治水預算，但遇到大雨仍多處淹水，市府應檢討治水與水溝清淤等問題；另針對太陽光電及採購等爭議，主張強化市政監督與財政運用。

謝龍介表示，台南有權利爭取更好的建設與福利，不應成為「二等公民」，並提出0至15歲每月5000元育兒補助、敬老卡等政策，強調相關政見將從財政資源配置著手，預計10月初會舉辦發布會，公布「十大新政」全面升級內容。

因應教師節，民進黨台南市參選人陳亭妃今早先前往出席台南市教師會與台南市教育產業工會在安南區辦理的論壇，向每位辛苦付出的老師表達感謝後，陳亭妃預計下午2點與台南鄉親一同北上，出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，為沈伯洋站台。

國民黨台南市長參選人謝龍介（前右）今天在仁德造勢活動中談及台南市政，從治水、治安到育兒及長照等議題提出主張，預告10月初會公布「十大新政」。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（前右）今天在仁德造勢活動中談及台南市政，從治水、治安到育兒及長照等議題提出主張，預告10月初會公布「十大新政」。記者萬于甄／攝影

因應教師節，民進黨台南市參選人陳亭妃（前排左二）今早出席台南市教師會與台南市教育產業工會在安南區辦理的論壇，向每位辛苦付出的老師表達感謝。圖／陳亭妃服務處提供
因應教師節，民進黨台南市參選人陳亭妃（前排左二）今早出席台南市教師會與台南市教育產業工會在安南區辦理的論壇，向每位辛苦付出的老師表達感謝。圖／陳亭妃服務處提供

謝龍介 沈伯洋 陳亭妃 2026九合一選舉 台南市選舉

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