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迎接教師節 江啟臣、何欣純憶恩師話當年

中央社／ 台中28日電

今天是教師節，中國國民黨台中市長參選人江啟臣、民主進步黨台中市長參選人何欣純，在激烈選戰之餘，不忘當年恩師教誨之情，恩師的言行也在心中各自刻印永恆的記憶。

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江啟臣在教師節分享過往溫馨求學回憶，感念國三時的數學導師張士超。他說，在校園盛行「少一分打一下」的年代，張士超宛如動畫「灌籃高手」中「安西教練」般個性溫和，以教導代替體罰，鼓勵學生，營造無恐懼的學習環境。

除了溫和教學，江啟臣認為，張士超的無私更令人動容。他回憶道，當年許多學生沒錢補習，張士超便犧牲週末休息時間，免費為學生提供課業輔導，師母也熱心準備點心溫暖學生的胃，只希望學生能有更好的學習機會。

這份亦師亦友的情誼延續至今，張士超不僅在江啟臣過去兩次選舉時親送「好彩頭」，由於江啟臣即將於10月4日成立競選總部，張士超更號召當年學生包車參加活動力挺。江啟臣強調，藉教師節向恩師表達最深敬意，更感謝恩師對學生的無私奉獻。

何欣純在教師節想感謝的老師之一，是成大歷史系恩師林瑞明。她表示，1998年第一次以無黨籍身分參選台中縣議員失利，林瑞明沒有要她放棄，而是提醒她應該先從基層學習，並因與時任台中縣長廖永來為舊識，牽線讓她進入台中縣政府。

何欣純說，當時先在縣政服務中心擔任臨時人員，處理民眾陳情、走進地方基層，之後再到副縣長室擔任約僱秘書，前後近兩年，成為她真正認識公共行政與地方需求的重要起點。

何欣純強調，雖然林瑞明已離世了，但當年如果沒有恩師的一句提醒與一次牽線，自己的人生道路可能完全不同；林瑞明不只是教她讀歷史，更在人生遇到挫折時，提醒她重新從基層出發。她也要在教師節向所有老師說聲謝謝，感謝每一位老師陪伴學生找到自己的人生方向。

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