楊文科：唾棄「打藍旗打藍軍」騙票者 國民黨團結會勝選

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連前往新埔、竹東參與地方黨務及婦女團體活動。談到選戰他火力全開，強調國民黨是「有制度、有規矩的政黨」，提名前可以競爭、各自努力，但提名確定後就應尊重制度、接受結果、要求本黨同志團結向前。

黨部指出，地方上有人一方面打著國民黨旗號、掛著「藍軍」招牌，另一方面卻不支持國民黨正式提名候選人，甚至以藍軍名義「想騙走國民黨支持者選票」。對此，楊文科直言，「對背叛本黨者，或打著藍軍招牌騙取本黨選票者，應予唾棄。」

「國民黨就是國民黨，我們才是真正的藍軍！」楊文科表示，黨內競爭是政黨政治的一部分，提名前有不同意見、不同人選都可以，但提名程序完成後，就應共同承擔結果。不能一邊喊藍軍、一邊卻與國民黨正式提名人選競爭，更不能把國民黨支持者的力量拿來對付國民黨自己。

「打著藍旗打藍軍，這不是團結藍軍，而是在消耗、傷害藍軍。」楊文科強調，我們要把力量集中在接下來的選戰與地方服務，一致對外。他說，「提名以前可以競爭，提名以後就要團結」，越是艱困的選戰，越不能讓黨內力量彼此抵銷。

在竹東出席婦聯同心會活動時，楊文科再次喊話，「團結非常重要。」他表示，初選已經結束，大家應放下過去競爭，把力量放在接下來的選務工作。楊文科指出，目前各項選務工作持續推動，同志們也都投入其中，希望大家把信心穩下來，一項一項把工作做好。

楊文科在新埔出席國民黨地方會議表示，縣府持續投入YouBike、幸福巴士、公園及基礎建設，地方建設不能因選舉停下腳步，應由縣府與公所合作推動。

談到新埔議員候選人黃路加，楊文科表示，雖投入選戰時間較短，但年輕、有活力、有理念，也願意承擔責任，「新人需要大家給他機會，也需要大家幫忙。」

楊文科強調，建設應兼顧地方需求與財政穩健，重大建設及交通路網要長遠規劃；並呼籲黨內團結、尊重提名，支持各級國民黨候選人。