快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

聽新聞
0:00 / 0:00

楊文科：唾棄「打藍旗打藍軍」騙票者 國民黨團結會勝選

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連前往新埔、竹東參與地方黨務及婦女團體活動。圖／黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連前往新埔、竹東參與地方黨務及婦女團體活動。圖／黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連前往新埔、竹東參與地方黨務及婦女團體活動。談到選戰他火力全開，強調國民黨是「有制度、有規矩的政黨」，提名前可以競爭、各自努力，但提名確定後就應尊重制度、接受結果、要求本黨同志團結向前。

2026九合一選舉

黨部指出，地方上有人一方面打著國民黨旗號、掛著「藍軍」招牌，另一方面卻不支持國民黨正式提名候選人，甚至以藍軍名義「想騙走國民黨支持者選票」。對此，楊文科直言，「對背叛本黨者，或打著藍軍招牌騙取本黨選票者，應予唾棄。」

「國民黨就是國民黨，我們才是真正的藍軍！」楊文科表示，黨內競爭是政黨政治的一部分，提名前有不同意見、不同人選都可以，但提名程序完成後，就應共同承擔結果。不能一邊喊藍軍、一邊卻與國民黨正式提名人選競爭，更不能把國民黨支持者的力量拿來對付國民黨自己。

「打著藍旗打藍軍，這不是團結藍軍，而是在消耗、傷害藍軍。」楊文科強調，我們要把力量集中在接下來的選戰與地方服務，一致對外。他說，「提名以前可以競爭，提名以後就要團結」，越是艱困的選戰，越不能讓黨內力量彼此抵銷。

在竹東出席婦聯同心會活動時，楊文科再次喊話，「團結非常重要。」他表示，初選已經結束，大家應放下過去競爭，把力量放在接下來的選務工作。楊文科指出，目前各項選務工作持續推動，同志們也都投入其中，希望大家把信心穩下來，一項一項把工作做好。

楊文科在新埔出席國民黨地方會議表示，縣府持續投入YouBike、幸福巴士、公園及基礎建設，地方建設不能因選舉停下腳步，應由縣府與公所合作推動。

談到新埔議員候選人黃路加，楊文科表示，雖投入選戰時間較短，但年輕、有活力、有理念，也願意承擔責任，「新人需要大家給他機會，也需要大家幫忙。」

楊文科強調，建設應兼顧地方需求與財政穩健，重大建設及交通路網要長遠規劃；並呼籲黨內團結、尊重提名，支持各級國民黨候選人。

楊文科再次喊話要把力量集中在接下來的選戰與地方服務，一致對外。圖／黨部提供
楊文科再次喊話要把力量集中在接下來的選戰與地方服務，一致對外。圖／黨部提供

楊文科 國民黨團 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民進黨40週年／以包容超越族群主義 建立完整國家論述

台中選戰…沈伯洋輔選何欣純 江啟臣大坑掃街

蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

連假搶票…吳宗憲設競總 藍白齊站台

相關新聞

選戰逼近！謝龍介談「洋流」喊話：不怕任何流 陳亭妃下午北上挺沈伯洋

年底大選腳步逼近，國民黨台南市黨部及黨部客家工作委員會今在仁德舉辦造勢活動，針對近期「洋流」興起，黨籍市長參選人謝龍介今受訪表示，面對選戰，自己不怕任何對手，因為自己夠強，就不需要依賴任何「流」。

洋流來勢洶洶？陳冠安：本質大罷免2.0...對比當年韓流缺「庶民」核心

選戰倒數61天，北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀「洋流」？國民黨港湖議員參選人陳冠安認為，「洋流」本質上就是「大罷免2.0」，是同溫層的狂歡，缺乏如同當年韓流「庶民」般的實質核心。

藍指她反對教師節假期 蘇巧慧：從未反對增加國定假日

今天教師節全台放假，國民黨新北市長參選人李四川陣營指民進黨新北市長參選人蘇巧慧過去在立法院對教師節放假相關法案投下反對票，蘇巧慧今天到桃園參加活動時回應表示，過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假；當時認為在討論國家節日、紀念日時，應從國家整體價值、脈絡一起思考，整個國家思想概念、未來傳遞的價值才有整體感。

柯志恩教師節承諾 教科文支出占比提高4％、教師行政減量30%

國民黨高雄市長參選人柯志恩擔任教職26年，今逢教師節，她以「柯老師」身分為榮，也強調第一線教師最需要制度上的支持，主張高市府總預算的教科文支出占比由34%提高至38%、逐年調降班級人數、刪減教師30%非必要公文與報表、設市長專線及重視品德教育等七大教育政見。

楊文科：唾棄「打藍旗打藍軍」騙票者 國民黨團結會勝選

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連前往新埔、竹東參與地方黨務及婦女團體活動。談到選戰他火力全開，強調國民黨是「有制度、有規矩的政黨」，提名前可以競爭、各自努力，但提名確定後就應尊重制度、接受結果、要求本黨同志團結向前。

蔣萬安擁抱五分埔 沈伯洋萬華訪民團

台北市長蔣萬安昨直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席進安宮建醮，凍蒜聲不斷，因支持者太過熱情，活動流程三度因人潮太多一度卡住；沈伯洋昨上午到台中為同黨市長參選人何欣純站台，下午參加民團活動，與小朋友一同撿菸蒂、垃圾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。