洋流來勢洶洶？陳冠安：本質大罷免2.0...對比當年韓流缺「庶民」核心

選戰倒數61天，北市長選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀「洋流」？國民黨港湖議員參選人陳冠安認為，「洋流」本質上就是「大罷免2.0」，是同溫層的狂歡，缺乏如同當年韓流「庶民」般的實質核心。

陳冠安說，洋流唯一有效的，就是確實有效拉抬沈伯洋的泛綠凝聚。但只在同溫層的狂歡，是不可能贏得選舉，要在相對多數決的選戰裡要贏，必先獲得中間選民的青睞。善於選舉的民進黨，非常清楚不能犯2025年的錯，倘若繼續採取大罷免模式，支持者雖積極表態，但終歸是投票少數。

陳說，就目前來看，相較於沈伯洋，蔣萬安更能獲得到跨黨派和中間選民的支持。因此賴清德總統才會下禁令，放棄對蔣萬安進行人身攻擊，而本來由親綠團體所舉辦，要攻擊蔣萬安身世的「貍貓換太子」演出，也在矢板明夫聲明致歉之後喊停。

「民進黨正在制止洋流繼續極端化。」陳認為，此前的極端化，事實上已經激起在野陣營的危機意識，讓本來冷颼颼的大選瞬間白熱化。這陣子他自己在基層走訪時，就遇到更多民眾表達對蔣萬安的支持。

陳冠安說，沈伯洋如今可以說，面臨到選戰常見的「落後者難題」。若落後者沒有聲量，則支持率難見抬升；但若聲量竄起，則亦會激起領先者群眾的危機意識和投票意願。因此，「洋流」同溫層狂歡之後，民進黨和賴清德才會猛然要制止極端化的跡象，不然就會失去中間選民又催出藍白陣營投票率。

選戰還有兩個月，陳冠安說，去年煽動仇恨對立的大罷免頭子，如今想走更遠的方法，竟是要遠離重現大罷免模式，說來也是諷刺。