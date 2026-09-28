蔣萬安 擁抱五分埔 沈伯洋 萬華訪民團

台北市長蔣萬安昨直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席進安宮建醮，凍蒜聲不斷，因支持者太過熱情，活動流程三度因人潮太多一度卡住；沈伯洋昨上午到台中為同黨市長參選人何欣純站台，下午參加民團活動，與小朋友一同撿菸蒂、垃圾。

選戰倒數兩個月，蔣萬安昨赴進安宮參拜，廟方幫忙披上「台北市長蔣萬安」紅彩帶，祝蔣高票連任、繼續為市民服務，送上鳳梨、菜頭，還有象徵「包中」的粽子。沈伯洋家族是五分埔地主，蔣算是直搗沈老家地盤，支持者相當熱情，蔣一下車便凍蒜聲不斷，原流程安排先給媒體堵訪，因氣氛太過熱情，流程改為先進廟內參拜，要簽名合照的群眾多，蔣短短不到一百公尺走了十分鐘。

被問到是否與對手較勁？蔣表示，他曾參加進安宮建廟完工大典，當時便感受到鄉親滿滿熱情，希望與進安宮攜手努力，照顧地方及鄰里。

沈伯洋昨天行程滿檔，上午為台中市長參選人何欣純站台，下午到萬華參加民團活動「台北兒少行動不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」，與小朋友一同走到路上撿菸蒂及垃圾。

前晚蔣萬安、沈伯洋同場在中山區中庄廟拜票，廟方送給蔣、沈甘蔗，不過給蔣的幾乎全是節，還抱怨蔣三年沒來，引發熱議。蔣昨表示，回中山區就像回娘家，跟老朋友見面，獲得滿滿熱情、鼓勵和支持；沈伯洋則說，廟方可能希望蔣能常來，聆聽在地民意。