宜蘭好主漳說明會舉辦3場共4000多人相挺 林國漳誓言贏回民主聖地

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天下午起接連舉辦3場「宜蘭好主漳」政見說明會，林國漳向鄉親喊話，這段期間他持續進行237宜蘭蓋漳的行腳計畫，宜蘭的每個村里，對他來說不是選舉的政治地圖，而是他的人生，誓言贏回民主聖地。

「宜蘭好主漳」政見說明會於羅東、冬山、礁溪登場，3場活動合計湧入超過4000位熱情鄉親相挺，更邀請立法委員陳俊宇、台北市議員顏若芳、新北市議員戴瑋姍助陣，國策顧問林凱民也率領海外台商聯合總會關心台灣民主發展的夥伴，齊聚宜蘭為林國漳加油打氣。

林國漳提出縣政願景，環境、產業、交通與社福四大面向。在「環境」方面，承諾解決低窪地區淹水問題、將污水下水道接管率提升至75%，並推動「城市微型森林」計畫，打造宜蘭成為最美的花園城市；「產業」發展上，他將讓現有的農、漁業以及觀光業更加興盛，並全力引進AI、生物科技與無人載具測試等新興科技，帶動各行各業升級，讓年輕人能留在家鄉安居樂業。

針對「交通」改善，他提出配合台鐵延伸宜蘭，完善五大轉運站接駁路網以紓解雪隧車潮，全力督促鐵路高架化完工、積極爭取台62線延伸至宜蘭，建構順暢的區域動線；「社福」照顧上，宣示縣府要成為年輕家庭的後盾，落實「0到18歲國家一起養」、生育補助加碼及0到6歲幼兒看診免掛號費，更將推動每年1萬2000點且智慧敬老卡，並補助長者及弱勢族群的皮蛇疫苗費用，照顧宜蘭鄉親。

立委陳俊宇批國民黨及立委吳宗憲擋預算，無人機與造船產業與就業機會息息相關，卻被對手陣營一再刁難；新北市議員戴瑋姍直批國民黨對手吳宗憲是「為了做官而沒有原則」的人，棄案求官；台北市議員顏若芳稱讚林國漳就像鄰家好大哥，親切溫暖、幫助弱勢，如今卻遭國民黨無止盡地抹黑造謠，呼籲鄉親將選票化為具體力量，讓林國漳的好政見得以成真。

林國漳說，無論對手如何用負面手段攻擊，甚至抹黑他的律師資歷，他都會堅持走正確的路，絕不退縮，因為縣長對他而言不是權力，而是照顧全民的重大責任。