星期評論／查賄嚴查速辦 不容灰色地帶

九合一選戰增溫，檢調查賄雷厲風行。然而，查賄標準卻掀起議論，過去民眾熟悉的卅元標準早過時，檢方強調須以社會常情、個案狀況綜合判定，但反讓競選活動餐食、送禮小物動輒得咎，司法單位應畫出明確紅線且要嚴查速辦，不讓有心人士遊走灰色地帶，也避免司法流於政治攻防工具。

傳統賄選手法常見現金買票、贈送禮品、旅遊與餐會等，或假借慰問、聯誼名義送禮或招待飲宴等；依選罷法，賄選可處三年以上、十年以下有期徒刑。竹苗近月陸續查辦現金買票多案，桃園甚至抓到涉行賄「搓湯圓」要對手退選等案件，罪證確鑿火速起訴。

相較現金買票事實明確，活動送禮等分寸拿捏已引發疑慮。中部縣市先是有餐會被辦涉賄選，也有義剪活動被認定有賄選之嫌，各地宛如驚弓之鳥，相關活動的餐食、伴手禮價值，乃至活動形式本身都可能成為檢視焦點，也讓地方對賄選標準解讀莫衷一是。

尤其最近逢中秋佳節，各里辦公室、社團協會活動一場場，選舉拜票與民間節慶交織，地方傳出某陣營禁止參選人送禮，對手陣營聞訊嚇得紛紛收回禮品、取消活動，深怕遭人檢舉，檢調隨後就找上門。如此寒蟬效應發酵，也讓憂心「司法干預選舉」耳語不斷。

正因過去認知查賄標準卅元，隨時代改變已無法一概而論，由檢方通盤考量是否屬既有慣例或超越社交禮俗，及有無投票請託、對價關係認定。但司法標準講求綜合判斷，地方又該如何拿捏人情往來分際？若一不慎踩了紅線，恐對選情造成無法挽回的衝擊。

查賄反賄天經地義，但同等重要須讓各界充分理解法律界線，司法機關應有更清楚宣導與一致判斷原則，讓查賄工作更具可預期性。參選人更應拉高自身標準，主動留意選舉期間的各式活動、餐食送禮是否有賄選疑慮並畫清界線，否則瓜田李下，反落人口實。

距年底投票不到二個月，查賄工作重點理當嚴查、速辦，不應查辦速度不一，這也是取得社會信任的重要基礎。當選舉真正公平競爭、選賢與能，清廉政治才是百姓之福。