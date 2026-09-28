竹市願景展突延期 莊競程提質疑

新竹市政府原訂十月三日舉辦「二○二六新竹市城市願景展」，未料展覽場地文創館尚未取得使用執照，市府基於安全考量，決定延期至十二月。民進黨市長參選人莊競程昨批市長高虹安施政荒腔走板，延期恐增額外成本；市府強調，逐項檢視費用，避免不必要支出。

莊競程說，市府動支逾三千萬元且籌備超過半年的「城市願景展」，高虹安先前還舉行記者會宣傳，就連市府的官方ＬＩＮＥ、臉書各大社群，及街道上的羅馬旗，四處皆可見活動資訊。但大型活動開幕前一周，高虹安說停辦就停辦，簡直把市政當兒戲。

莊競程認為，活動籌備過程中，高虹安絕對清楚掌握文創館未取得使照的資訊，卻仍大張旗鼓宣布開幕，如今「臨陣脫逃」，是否代表策展內容與執行進度「開天窗」，最終才決定甩鍋「使照」；高虹安應出面向市民解釋清楚。

莊競程也強調，這場願景展相關標案已超過三千萬元，高虹安不僅該交代的不是展覽何時重辦，而是高虹安近半年來究竟如何決策，竟可連續做出錯誤判斷，以及臨時喊卡是否增加額外成本。

市府指出，原訂十月三日辦理「二○二六新竹市城市願景展」，因原規畫使用的文創館尚未完成使用執照及相關場館整備程序，考量參觀民眾及工作人員安全，市府經整體評估後，決定調整原訂展期，將於十二月五日至廿日辦理。

市府指出，後續將掌握場館法定程序及整備進度，確認場館具備合法、安全及完整使用條件後再開展。至於展期調整涉及的履約事項及相關費用，會依契約約定及實際履約逐項檢視，以延續運用既有策展成果、避免不必要支出。