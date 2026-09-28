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挺陳素月農業後援會成立 魏平政批濫用行政資源
民進黨昨天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，網羅絕大多數各級農會主要幹部，向來藍營占優勢的農會系統恐將轉向，賴清德總統認為大家站出來挺農家女兒陳素月是正確的；國民黨參選人魏平政則批評民進黨濫用行政資源輔選，農會有不得已的苦衷 。
彰化縣是農業大縣，藍營過去在農業系統占有優勢，但昨天這場在亞太鹿港渡假村有千餘人參加的「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、廿六鄉鎮市農會、農業團體及青年農民，其中各級農會理事長、常監及總幹事三巨頭絕大多數都參加，甚至包括藍營家族。
相對於魏平政本月六日舉辦競總成立大會，絕大多數農會三巨頭都選擇缺席，就是到場也不站台，政壇認為藍營農會系統變天了。
不過，魏平政批評民進黨動用行政資源輔選，未嚴守行政中立、財政紀律，尤其在這場農業後援會，賴清德總統及農業部長陳駿季到場，執政黨手持「蘿蔔」與「棍子」，掌握經費補助及金檢生殺大權，各級農會那敢不賣帳。
擔任陳素月農業後援會總會長的林坤宏說，彰化是農業大縣，選擇在現任縣長王惠美故鄉辦農業後援會，代表「準備好要接棒了」。
賴清德總統為農業後援會授旗，強調大家站出來挺陳素月是正確的，還說陳素月家中務農，有七個姊妹一個兄弟，家中排第六，從小要幫忙看牛，如果當選將是彰化縣頭一個農家女兒出身的縣長，也一定是農民、漁民的縣長。
陳素月提出農業發展願景，包括聚焦智慧農業、冷鏈物流、農民職災保障、公糧運費補助、農產品牌行銷及動物友善農業等政策方向。賴清德總統肯定陳素月的用心。
魏平政昨天到花壇為黨提名鄉代參選人助選。今天教師節，他表示教師節能放假是國民黨、民眾黨去年聯手修法的結果，但當初陳素月在立法院卻是投下反對票，應出面說明；陳素月團隊未正面回應，指教育需要提可行政策。
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