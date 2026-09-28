台中選戰 沈伯洋輔選何欣純 江啟臣大坑掃街

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天南下台中，和台中市長參選人何欣純城市走讀、為百工百業後援會授證，所到之處人潮洶湧，地方人士認為熱度已超過大罷免。國民黨台中市長參選人江啟臣則到大坑步道掃街，提出假日觀光接駁車解決交通瓶頸。

沈伯洋第一站先赴北區元保宮和民進黨議員參選人打戰鬥陀螺。他表示，玩陀螺是台灣人彼此認識、聯繫的特色方式，陀螺有勝負，大家一樣是台灣人，要在這樣的氛圍下追求自由民主；洋流在台灣無所不在，是因為大家想要改變城市。

沈伯洋第二站前往西區審計新村和何欣純會合，展開城市走讀之旅。草悟道擠滿人潮，短短一公里路程，花了將近一小時才走完，途中不斷與支持者擊掌握手；抵達市民廣場後，兩人坐在草皮上野餐，享用台中特色美食東泉辣椒醬。

沈伯洋隨後前往何的競選總部，舉辦台中市信賴之友百工百業後援會授證授旗。沈表示，何是「俠之大者，為國為民」，對民進黨的政治人物來說，為了城市和國家發展，沒有什麼是不能彎腰的；懇請市民支持與洋流同樣溫暖的何欣純。

何欣純強調，台中擁有海空雙港、好山好水與堅強的產業，身為全國第二大都市，絕對有條件擁有首都格局，她願意承擔責任，建立下個新時代；過去八年中市府效率低落，台中不能再等下去，沈伯洋在台北展現出十足的戰鬥力，她在台中也愈拉愈近，要加把勁拚贏最後一哩路。

地方人士觀察，「洋流」單以熱度而論，已經超越二○二五年的大罷免，足見沈伯洋的確有跨地域乃至跨黨派的熱度；但現場民眾大多是為了一睹沈的廬山真面目，對地主何欣純的反應沒那麼熱烈，這股熱度能否轉換成支持度乃至選票，有待觀察。

國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）到大坑風景區掃街，提出硬體升級、假日觀光接駁車等政見。圖／江啟臣競辦提供

江啟臣昨天和多名國民黨議員參選人到大坑爬山掃街，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢，也收到支持者送的粽子、發糕，象徵「包中」、「爆發」；他承諾，未來全面推動大坑風景區硬體升級，並規畫假日觀光接駁車班次，深度結合周邊商圈，發展山海屯都觀光廊帶。