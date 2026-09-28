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賴清德喊蔡易餘接棒嘉義 吳品叡勤走基層

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘（右）今天在朴子成立聯合競選總部，總統暨民進黨主席賴清德（左）親自南下站台，爭取南部選票。記者劉學聖／攝影
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘（右）今天在朴子成立聯合競選總部，總統暨民進黨主席賴清德（左）親自南下站台，爭取南部選票。記者劉學聖／攝影

賴清德總統昨出席民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘和朴子市長參選人王如經聯合競選總部成立，指蔡易餘是「有準備的人」，力挺接棒嘉義縣政；地方在野陣營所支持的無黨籍縣長參選人吳品叡密集走訪地方宮廟與社區，深入基層與鄉親面對面互動。

2026九合一選舉

蔡易餘、王如經聯合競總在朴子鎮安宮廣場成立，競總表示現場湧入超過三千人，縣長翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達、副議長陳怡岳，以及黨籍鄉鎮市長、議員、村里長都出席，展現大團結。

賴清德細數歷任縣長產業布局，前縣長陳明文任內開拓大埔美精密機械園區、前縣長張花冠推動馬稠後產業園區，翁章梁任內則迎來嘉義科學園區、台積電先進封裝測試等重大投資，他表示，下一階段可持續發展無人機產業，蔡易餘所提出的政見也涵蓋教育、文化、產業、觀光、醫療、交通、治安等面向。

賴清德打趣稱，前總統蔡英文說蔡易餘是「靈活的胖子，胖子不是重點，重點是靈活」，其實蔡易餘的靈活不只是動作，腦筋也很靈活，現場笑聲不斷。

蔡易餘提出，若當選將推動「四年百億教育預算」，重陽敬老金針對八十歲以上也將加碼；蔡並與王如經共同提出朴子建設藍圖，爭取蓋總圖書館、運動中心、藝文中心、立體停車場，及改善荷包嶼、貴舍、鴨母寮、雙溪口、新埤等排水系統。

另，吳品叡把握中秋連假行程滿檔，吳品叡競總表示，連假期間適逢土地公生日與中秋佳節，晚間多以參與平安宴為主，白天也勤走傳統市場拜訪攤商與採買民眾，傾聽地方心聲。

2026九合一選舉 蔡易餘 吳品叡 賴清德 嘉義

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