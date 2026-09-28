快訊

身價逾30萬一度失聯…宜蘭南天宮金箔媽祖「丟包」風波落幕

聽新聞
0:00 / 0:00

政見較勁 柯志恩推演唱會經濟 賴瑞隆主打教育

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左），向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰（右）請益，為下一階段演唱會經濟做準備。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左），向知名演唱會行銷公司寬宏藝術董事長林建寰（右）請益，為下一階段演唱會經濟做準備。圖／柯志恩競辦提供

高雄年底市長選戰藍綠各提政見拉抬選情，國民黨參選人柯志恩為演唱會經濟請益演唱會專家、寬宏藝術董事長林建寰，提出未來串聯整合資源打造「演唱會經濟二點○」；民進黨參選人賴瑞隆公布教育政策，包括班級小一點、老師鬆一點等七大方向。

2026九合一選舉

柯志恩認為，演唱會經濟不能只看「辦了幾場、來了多少人」，更要從產業第一線了解需求，讓政府將人潮轉化為城市商機，她曾擔任電視節目主持人，向寬宏藝術董事長林建寰請益，為下一階段演唱會經濟做準備。

林建寰分享，未來高雄除了持續爭取國際藝人演出，也應思考打造具有高雄辨識度、可以長期經營的品牌活動，此外，高雄除了大型場館，中型場地及完整配套同樣重要；現有場地大多為戶外沒有固定屋頂，大型演出裝台、拆台都須額外預留時間，場館使用效率與未來承接量也必須納入規畫。

柯志恩表示，上述情形都是演唱會經濟必須面對的問題，未來她除深化大港開唱等既有品牌，也要協助更多具有高雄特色的活動逐步成形，「真正的成功不只是幾萬人進場，而是活動結束，人潮不散；演唱會散場，錢潮留下。」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）昨天公布教育政策。提出「班級小一點、老師鬆一點」等七大方向。圖／賴瑞隆團隊提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右一）昨天公布教育政策。提出「班級小一點、老師鬆一點」等七大方向。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天提出教育政策，主張「班級小一點、老師鬆一點、照顧多一點、孩子亮一點、學習強一點、世界大一點、未來近一點」等七大方向。

賴瑞隆說，七大方向有教師建立行政減量指標、減低行政負擔，並將降低班級人數，優先檢討幼教師生比，他還要充實心理、社工、輔導、特教及學務校安人力，打造安全校園，並大幅提升營養午餐品質。

賴瑞隆說，他將推動「一校一亮點」，依學校與地方特色發展閱讀、藝術、運動、科技、海洋等課程，並推動一校一國際共學夥伴，也串聯高中、技職、大專院校與產業，強化學生生涯探索、產學合作及實習就業。

賴瑞隆、柯志恩前天於旗山「夏祭新鮮市」活動同台，柯志恩離開前被問要不要吃香蕉，柯沒收下並笑著回說「要吃屏東香蕉」，成為雙方攻防焦點。

賴瑞隆昨成立旗山後援會，旗山區農會理事長陳峯翔站台時送上香蕉，讓賴瑞隆樂喊「旗山香蕉最好吃」。柯競辦說明，私下談話被擴大解讀，她對高雄農業及農民支持始終如一。

2026九合一選舉 柯志恩 賴瑞隆 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師節前夕 賴瑞隆提七大教育政策班級小一點、行政減量

旗山同台零互動…柯志恩、賴瑞隆預告大造勢 柯：可能有驚喜

「吃屏東香蕉」掀波瀾 柯志恩親送旗山香蕉給烤肉志工解油膩

高雄敬師禮金2000元有助攻？教育界曝選票轉化關鍵

相關新聞

政見較勁 柯志恩推演唱會經濟 賴瑞隆主打教育

高雄年底市長選戰藍綠各提政見拉抬選情，國民黨參選人柯志恩為演唱會經濟請益演唱會專家、寬宏藝術董事長林建寰，提出未來串聯整合資源打造「演唱會經濟二點○」；民進黨參選人賴瑞隆公布教育政策，包括班級小一點、老師鬆一點等七大方向。

賴清德喊蔡易餘接棒嘉義 吳品叡勤走基層

賴清德總統昨出席民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘和朴子市長參選人王如經聯合競選總部成立，指蔡易餘是「有準備的人」，力挺接棒嘉義縣政；地方在野陣營所支持的無黨籍縣長參選人吳品叡密集走訪地方宮廟與社區，深入基層與鄉親面對面互動。

雲林合體 柯文哲讚張嘉郡「80分起跳」

民眾黨前主席柯文哲昨到雲林為無黨籍縣議員參選人王竣毅等人助選，並與國民黨縣長參選人張嘉郡合體到西市場掃街拜票，被視為「藍白正式合體」，柯文哲也為她打分數，指有底氣再加上努力，「起碼八十分以上」。

星期評論／查賄嚴查速辦 不容灰色地帶

九合一選戰增溫，檢調查賄雷厲風行。然而，查賄標準卻掀起議論，過去民眾熟悉的卅元標準早過時，檢方強調須以社會常情、個案狀況綜合判定，但反讓競選活動餐食、送禮小物動輒得咎，司法單位應畫出明確紅線且要嚴查速辦，不讓有心人士遊走灰色地帶，也避免司法流於政治攻防工具。

竹市願景展突延期 莊競程提質疑

新竹市政府原訂十月三日舉辦「二○二六新竹市城市願景展」，未料展覽場地文創館尚未取得使用執照，市府基於安全考量，決定延期至十二月。民進黨市長參選人莊競程昨批市長高虹安施政荒腔走板，延期恐增額外成本；市府強調，逐項檢視費用，避免不必要支出。

挺陳素月農業後援會成立 魏平政批濫用行政資源

民進黨昨天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，網羅絕大多數各級農會主要幹部，向來藍營占優勢的農會系統恐將轉向，賴清德總統認為大家站出來挺農家女兒陳素月是正確的；國民黨參選人魏平政則批評民進黨濫用行政資源輔選，農會有不得已的苦衷 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。