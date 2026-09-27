快訊

北市樂業街工地火警鏖戰19小時 1消防員疑熱衰竭晚間送進ICU

「能讓10億人死亡」比爾蓋茲鎖定川普開砲 批AI防護不會阻礙與陸競爭

亞運田徑／獲暌違60年金牌加上486萬 傅兆玄想一直披著會旗留在場上

聽新聞
0:00 / 0:00

「吃屏東香蕉」掀波瀾 柯志恩親送旗山香蕉給烤肉志工解油膩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩晚間帶著旗山香蕉送烤肉志工解膩，希望大家多多支持在地農產。圖／取自threads
國民黨高雄市長參選人柯志恩晚間帶著旗山香蕉送烤肉志工解膩，希望大家多多支持在地農產。圖／取自threads

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日一句「吃屏東香蕉」引發議論，今晚帶著旗山香蕉去左營區烤肉聚會贈送志工享用。她說，昨天因趕著後續屏東行程才會脫口而出這句話，讓大家誤會了，屏東香蕉與旗山香蕉都好吃，香蕉沒有顏色之分，都是台灣土地孕育出來的好滋味。

2026九合一選舉

柯志恩昨天去旗山參加香蕉行銷活動，活動結束搭車離去前，幕僚私下拿三根香蕉問她要不要吃，當時她未收下，還回說「吃屏東香蕉」，影片廣為流傳，被網友及綠營解讀「心不在高雄」。

柯志恩今晚參加左營區新下里志工烤肉聚會，特地帶著旗山香蕉贈送志工。柯表示，她昨天在旗山提到「吃屏東香蕉」，是因為行程嚴重延遲，下一個行程是利用中秋佳節要趕回屏東與親友吃飯，一時脫口而出，讓大家誤會了，所以她要特別澄清，不管是旗山香蕉或屏東香蕉，對她來說，都是非常好吃的香蕉。

柯志恩說，旗山香蕉是高雄及台灣重要的農業品牌，更是許多蕉農辛苦耕耘的成果。所以她今天特別帶了旗山香蕉到左營區新下里烤肉現場，就是要用行動表達她對旗山蕉農的支持；中秋烤肉吃多了，來根旗山香蕉解解膩，也希望大家多多支持在地農產。

柯志恩提及，過去旗山香蕉價格崩盤時，她也特別與蕉農會談有何解決方法，蕉農辛苦她點滴在心頭，也會繼續為他們力爭權益。

「支持旗山香蕉，就是支持每一位辛苦耕耘的蕉農。」柯強調，香蕉沒有顏色之分，無論來自哪裡，都是台灣這片土地孕育出來的好滋味，支持農民、支持在地農產，就是最實際的行動。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 香蕉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旗山同台零互動…柯志恩、賴瑞隆預告大造勢 柯：可能有驚喜

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

最真的假戲！王童導演「台灣近代三部曲」之一，道盡異鄉人的無奈｜1989年《香蕉天堂》

溫馨！萬家福設置孩童點心區 家長紛回報：不是每家分店都有

相關新聞

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」；網路近日又瘋傳起哄要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。蔣萬安今天被問到此事表示，「各項藝文活動，我們都尊重，但你談的這個問題，可能要問當事人。」

沈伯洋提「雞蛋糕＋東泉辣椒醬」新吃法 蔡其昌喊：我無法接受

民進黨台北市長參選人沈伯洋今南下和同黨台中市長參選人何欣純同框，大啖美食，還突發奇想拿雞蛋糕沾東泉辣椒醬吃。立委蔡其昌帶隊到日本參加亞運，今在臉書和Threads發文，他人在名古屋，也能感受到「洋流」的溫暖，但最後鄭重聲明，「我無法接受Puma在雞蛋上面加東泉辣椒醬」...

洋流來勢洶洶？秦慧珠曝蔣萬安非公務時間選戰模式：魅力比沈伯洋還大

選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天到松山區進安宮拜票，人氣相當旺，支持者熱情要簽名合照。媒體也問藍營議員是否萬安旋風抗「洋流」？議長戴錫欽說，從不會擔心蔣萬安的母雞效應會受任何影響。

藍質疑學歷有問題 蘇巧慧：從未自稱博士

藍營議員指民進黨新北市長參選人蘇巧慧也有學歷問題，蘇巧慧今表示，她從未自稱博士，過去向立法院申報的中文學歷履歷表，都清楚載明自己是美國賓州大學法律博士（SJD）「候選人」，後來因無法兼顧立委工作與論文，已放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除相關經歷。

跨過藍白造勢原則紅線？蔣萬安、許甫松信宮廟同框 戴錫欽這樣說

台北市長蔣萬安今到松山進安宮拜票，除松信選區的藍營議長戴錫欽、議員秦慧珠和詹為元、新人許原榮等外，民眾黨議員參選人許甫也到場與蔣萬安同框，是否踩到當初藍白造勢原則紅線？黨部主委戴錫欽今表示，參拜是屬於地方宗教行程，不認為是跨過什麼紅線。

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」 王鴻薇批侮辱市民智商、沈伯洋也反對

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」。網路瘋傳起哄在台北市上演「貍貓換太子」。網紅四叉貓在直播中透露，有一群台派人士想要在台北辦狸貓換太子。國民黨立委王鴻薇說，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。