「吃屏東香蕉」掀波瀾 柯志恩親送旗山香蕉給烤肉志工解油膩

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日一句「吃屏東香蕉」引發議論，今晚帶著旗山香蕉去左營區烤肉聚會贈送志工享用。她說，昨天因趕著後續屏東行程才會脫口而出這句話，讓大家誤會了，屏東香蕉與旗山香蕉都好吃，香蕉沒有顏色之分，都是台灣土地孕育出來的好滋味。

柯志恩昨天去旗山參加香蕉行銷活動，活動結束搭車離去前，幕僚私下拿三根香蕉問她要不要吃，當時她未收下，還回說「吃屏東香蕉」，影片廣為流傳，被網友及綠營解讀「心不在高雄」。

柯志恩今晚參加左營區新下里志工烤肉聚會，特地帶著旗山香蕉贈送志工。柯表示，她昨天在旗山提到「吃屏東香蕉」，是因為行程嚴重延遲，下一個行程是利用中秋佳節要趕回屏東與親友吃飯，一時脫口而出，讓大家誤會了，所以她要特別澄清，不管是旗山香蕉或屏東香蕉，對她來說，都是非常好吃的香蕉。

柯志恩說，旗山香蕉是高雄及台灣重要的農業品牌，更是許多蕉農辛苦耕耘的成果。所以她今天特別帶了旗山香蕉到左營區新下里烤肉現場，就是要用行動表達她對旗山蕉農的支持；中秋烤肉吃多了，來根旗山香蕉解解膩，也希望大家多多支持在地農產。

柯志恩提及，過去旗山香蕉價格崩盤時，她也特別與蕉農會談有何解決方法，蕉農辛苦她點滴在心頭，也會繼續為他們力爭權益。

「支持旗山香蕉，就是支持每一位辛苦耕耘的蕉農。」柯強調，香蕉沒有顏色之分，無論來自哪裡，都是台灣這片土地孕育出來的好滋味，支持農民、支持在地農產，就是最實際的行動。