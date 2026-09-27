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3千人湧三重看歌仔戲 蘇巧慧：用政府力量讓台灣文化被看見

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在三重向日葵廣場舉辦「三重中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，吸引超過3000名民眾到場。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在三重向日葵廣場舉辦「三重中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，吸引超過3000名民眾到場。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在三重向日葵廣場舉辦「三重中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，吸引超過3000名民眾到場。蘇巧慧表示，歌仔戲不只是傳統戲曲，更是持續與時代前進的藝術，未來若有機會擔任新北市長，將透過市府力量與在地議員持續推廣傳統藝術，讓藝文工作者有更多舞台，也讓台灣多元、本土文化被看見、保存及傳承。

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蘇巧慧表示，她從小就跟著阿嬤看歌仔戲，也是看著許秀年、唐美雲等國寶級演員的演出長大，深知藝術與文化的感染力，今晚「龍鳳情緣」膾炙人口，早上9點就有民眾前來卡位，現場湧入數千名觀眾，大家都非常期待，看到兩位老師隆重打扮登台，更感受到濃濃的台灣味。

蘇巧慧指出，這幾年不論社會風氣或國家推廣，歌仔戲已不只是傳統戲曲，而是持續跟著時代前進，劇團表演也早已從廟埕走到國家演藝廳，再次證明傳統戲曲是最有生命力的藝術。

蘇巧慧說，她在立法院教育文化委員會時，只要遇到藝文工作者有需要協助的地方，都會盡力幫忙，也因此與唐美雲、許秀年老師結下緣分，也感謝唐美雲願意公開推薦她，為她說幾句好話。

蘇巧慧表示，她認為市長的工作就是匯聚各種不同專業，讓大家有更多舞台演出精彩作品，未來如果有機會擔任市長，她會用市政府的力量，和在地議員一起持續推廣傳統藝術，讓藝文工作者能在新北市演出最好的作品，也讓市民有更多機會看好戲。

蘇巧慧也說，未來將持續透過政策與各項活動，讓台灣多元、豐富的本土文化被看見、保存及傳承，期待下一代從「看戲」開始產生興趣，進一步成為傳統戲曲的新觀眾，讓台灣的故事一代一代傳下去。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在三重向日葵廣場舉辦「三重中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，吸引超過3000名民眾到場。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚在三重向日葵廣場舉辦「三重中秋戲曲之夜」，邀請唐美雲歌仔戲團演出「龍鳳情緣」，吸引超過3000名民眾到場。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 歌仔戲 三重 民進黨 文化

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