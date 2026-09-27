洋流來勢洶洶？秦慧珠曝蔣萬安非公務時間選戰模式：魅力比沈伯洋還大

選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天到松山區進安宮拜票，人氣相當旺，支持者熱情要簽名合照。媒體也問藍營議員是否萬安旋風抗「洋流」？議長戴錫欽說，從不會擔心蔣萬安的母雞效應會受任何影響。

議員秦慧珠也表示，蔣萬安的魅力當然比沈伯洋大，並且透露蔣有一個群組，裡面每天都有非常多蔣萬安的不公開行程，比市政行程來得多，當然這個不公開行程都是不會耽誤公務，都在晚上或中午、假日，蔣去很多地方，不像沈伯洋到哪裡去都事先預告，讓大家在那邊等，蔣萬安不是要跟沈伯洋人氣PK，而是他有自己步調、自己節奏，走自己的地方。

蔣萬安今天到五分埔的進安宮參拜，松信選區議員包括議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元、新人許原榮，還有民眾黨參選人許甫都到場。對於洋流來勢洶洶？戴錫欽表示，國民黨所有的小雞們從來不會擔心萬安的母雞效應會受到任何的影響，大家對蔣萬安深具信心，尤其過去三、四年來蔣萬安在市長任內，有諸多明確政績，而且得到市民肯定。

至於洋流部分，戴說，料敵從寬，也祝福對方陣營，大家各自努力。不管是洋流或暖流，大家各自爭取市民的認同跟支持，對一個現任者來講，當然是以過去、未來四年政績為主要訴求，並且把未來四年展望，讓市民做一個清楚認知、站穩腳步，按照自己選舉節奏打好這場選戰。

秦慧珠說，蔣萬安市長的魅力，當然比沈伯洋的魅力來大，尤其蔣從政十年，大家對他過去形象、努力都非常支持，也非常滿意。雖然前一段時間在市議會因總質詢分身乏術，現在總質詢告一個段落，競選總部也籌備差不多，現在就啟動兩種模式，一個是繼續認真的當市長、做好市政；另外就是選戰模式也啟動了，我們有一個群組，裡面每天都有非常多蔣萬安不公開的行程。

秦慧珠說，蔣很多不公開行程，效果非常強大，但是媒體不知道，沈伯洋也不知道，民進黨也不知道，所以這樣的戰術，是蔣市長目前掌握的。對於蔣萬安的母雞效應有信心？秦說，當然有信心，因為蔣萬安不管怎麼樣，就算把他民調做得很低，他還是勝過沈伯洋。

秦說，現任議員因為有選民基礎、有自己選舉節奏，但新人就特別喜歡跟著蔣市長走，新人雖也有自己節奏、也勤跑基層，但蔣萬安帶來的光環，帶來的曝光度絕對非常強大，到目前為止，所有藍營，甚至很多民眾黨議員，都非常仰賴蔣市長強大的光環。