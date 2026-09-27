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跨過藍白造勢原則紅線？蔣萬安、許甫松信宮廟同框 戴錫欽這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）今到松山進安宮參拜，接過廟方致贈的白蘿蔔，象徵選戰好彩頭，旁邊藍營議員、參選人陪同，包括民眾黨參選人許甫(右一)也同框。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今到松山進安宮參拜，接過廟方致贈的白蘿蔔，象徵選戰好彩頭，旁邊藍營議員、參選人陪同，包括民眾黨參選人許甫(右一)也同框。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今到松山進安宮拜票，除松信選區的藍營議長戴錫欽、議員秦慧珠詹為元、新人許原榮等外，民眾黨議員參選人許甫也到場與蔣萬安同框，是否踩到當初藍白造勢原則紅線？黨部主委戴錫欽今表示，參拜是屬於地方宗教行程，不認為是跨過什麼紅線。

2026九合一選舉

戴錫欽表示，之前黨部跟所有國民黨提名的議員參選人，大家意見都已公開表達過，就是希望以聯合造勢為原則。今天進安宮的參拜活動，屬於地方上的宗教行程，本來市長在全台北市12個行政區，各個宮廟裡相關活動都會碰到不同政黨參選人，也會有這樣子的祝福，這都是非常正常的情況，不會認為說這個是跨過什麼紅線。

同樣松山信義選區的國民黨議員秦慧珠也表示，我們並沒有限制不期而遇，站台是有一個默契，就是說，不要幫個別的民眾黨議員站台，但是在很多公眾場合，都歡迎大家來，甚至很多公眾場合，連新黨或無黨籍的也都會來，蔣萬安市長是除了民進黨外，所有的人要來跟著蔣萬安走，他都會非常歡迎的。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 戴錫欽 秦慧珠 詹為元 許甫

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