蔡易餘、王如經聯合競總成立 端政策拚嘉義「黃金10年」

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘與朴子市長參選人王如經今天下午在朴子成立聯合競選總部，蔡易餘偕同黨籍鄉鎮市長、縣議員參選人組成「活力團隊」，競總表示現場湧入逾3千名支持者。蔡易餘端出「4年百億教育預算」、重陽敬老金加碼及防洪升級等政策，喊出要帶嘉義走過「黃金10年」。

蔡易餘表示，縣長翁章梁任內為嘉義打下發展基礎，從農業、觀光到產業園區陸續推進，隨著台積電進駐嘉義科學園區，相關供應鏈、就業及消費可望跟進。他說，科技產業進入嘉義是重要發展機會，希望接棒後掌握未來10年的產業轉型。

蔡易餘說，未來縣政不會只靠縣長一人，而是結合中央相挺立委、鄉鎮市長、議會及縣府行政團隊，組成「活力團隊」，並提出「洞察力、執行力、守護力」3項主軸。其中產業方面，規畫新港新能源產業園區、民雄航太及無人機產業、馬稠後二期半導體供應鏈，並持續推動大埔美、水上、南靖及中埔等產業園區發展。

因應產業園區及極端降雨帶來的排水需求，蔡易餘也提出提升防洪標準構想，表示未來嘉義應朝「100年防洪計畫」規畫，產業發展同時也要把基礎建設做好。

社福及教育方面，蔡易餘宣布將推動「4年百億教育預算」，提升學生英語及國際競爭力，並提出校園安全、公托、凍卵保管費補助、行動醫療及住宿型長照等政策。

蔡易餘也提出重陽敬老金加碼構想，目前嘉義縣65歲以上發放3000元、90歲以上6000元、百歲以上9000元；未來規畫80歲以上提高至6000元、90歲以上9000元、百歲以上1萬2000元，擴大長輩照顧。

蔡易餘並與王如經共同提出朴子建設藍圖，包括爭取總圖書館、運動中心、藝文中心及立體停車場，並改善荷包嶼、貴舍、鴨母寮、雙溪口、新埤等排水系統。他表示，朴子是自己長期經營的重要地區，希望支持者除支持他，也支持王如經，讓縣府與公所未來能共同推動地方建設。

蔡易餘最後表示，距離投票剩約60天，這次參選不只是個人選舉，而是希望結合18鄉鎮市團隊，爭取選民認同，讓產業進駐所帶來的發展成果進一步反映在教育、社福、交通及地方建設。

嘉義縣長參選人蔡易餘與「活力團隊」成員同台，爭取選民支持。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長參選人王如經在會場穿梭，向到場支持者揮手致意。記者李宗祐／攝影