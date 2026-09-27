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藍質疑學歷有問題 蘇巧慧：從未自稱博士
藍營議員指民進黨新北市長參選人蘇巧慧也有學歷問題，蘇巧慧今表示，她從未自稱博士，過去向立法院申報的中文學歷履歷表，都清楚載明自己是美國賓州大學法律博士（SJD）「候選人」，後來因無法兼顧立委工作與論文，已放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除相關經歷。
蘇巧慧表示，她在第9、10屆立法院任內，所繳交的中文學歷履歷表上，都非常清楚載明是「美國賓州大學法律博士SJD候選人」，從沒有說過自己是博士。
她說，到了第10屆立委任內，自己終於正視「再也不可能去美國把論文寫完」，因為立委工作實在太忙，因此在第10屆時放棄學籍；到了第11屆立委選舉時，也自動將「博士候選人」經歷刪除。
蘇巧慧強調，相關學歷經歷申報都相當清楚，也都誠實地申報、呈報，這應該也沒有什麼好質疑跟做文章。
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