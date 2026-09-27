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沈伯洋提「雞蛋糕＋東泉辣椒醬」新吃法 蔡其昌喊：我無法接受

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌帶隊到日本參加亞運，他今天在臉書和Thteads發文，提到今天沈伯洋到台中的洋流熱潮。圖／取自蔡其昌臉書
立委蔡其昌帶隊到日本參加亞運，他今天在臉書和Thteads發文，提到今天沈伯洋到台中的洋流熱潮。圖／取自蔡其昌臉書

民進黨台北市長參選人沈伯洋今南下和同黨台中市長參選人何欣純同框，大啖美食，還突發奇想拿雞蛋糕沾東泉辣椒醬吃。立委蔡其昌帶隊到日本參加亞運，今在臉書和Threads發文，他人在名古屋，也能感受到「洋流」的溫暖，但最後鄭重聲明，「我無法接受Puma在雞蛋上面加東泉辣椒醬」；沈伯洋Puma則要蔡其昌一試，也許就愛上。

2026九合一選舉

沈伯洋今天到台中，與台灣尚勇協會舉辦的陀螺比賽4名優勝者打戰鬥陀螺，並與立委蔡其昌推薦的「戰鬥！新陀螺連線」台中市議員參選人簡嘉佑、陳信秀、陳映辰、詹智翔4人合體；再與何欣純在市民廣場吃蛋糕談政策理念，他以東泉辣椒醬沾雞蛋糕。

目前正帶隊到日本參加亞運的蔡其昌看到媒體報導，他在臉書和Threads發文表示，沒想到他在名古屋，也能感受到「洋流」的溫暖，他感謝Puma為新生代議員加油打氣；但蔡其昌也鄭重聲明說，他無法接受Puma在蛋糕上面加東泉辣椒醬；Puma回應「總召，搞不好你一試；就會愛上喔」。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔡其昌

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