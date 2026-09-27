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中市大坑拜票 江啟臣：發展「白天爬山、晚上泡湯」休閒品牌
國民黨台中市長參選人江啟臣今一早到大坑登山步道拜票，他承諾，未來當選後將全面推動大坑風景區的硬體升級。除了爭取預算對現有步道總體檢、增設友善長輩與親子的無障礙平緩步道，並將導入智慧導覽與生態教育，結合大坑特有的溫泉資源，發展「白天爬山、晚上泡湯」的旗艦級休閒品牌。
針對每逢假日大坑周邊常面臨的交通瓶頸，江啟臣表示，未來將妥善規畫假日觀光接駁車班次，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。同時增設更多共享運具節點，以串接捷運與台鐵，並引進共享電輔車，讓民眾能更輕鬆地騎乘前往大坑步道，全面落實低碳旅遊。
江啟臣說，台中的觀光不該是單點作戰，未來要將大坑的農特產與周邊商圈深度結合，推動農業體驗觀光。同時串聯市區文化場域與海線自然生態，構築完整的「山海屯都」多日遊觀光廊帶。透過將國內外旅客留在台中過夜，結合低碳旅遊概念，實質帶動在地經濟發展。
江啟臣清晨率領陳文政、李文傑、沈佑蓮、林昊佑、許育璿、吳宗學、張又仁等多位黨籍市議員和里長參選人前往大坑風景區爬山，沿途向早起運動的鄉親與山友們熱情問好。江啟臣一行人受到民眾歡迎，江也逐一與市民朋友握手寒暄。
江啟臣說，他在大坑感受到滿滿的熱情，再次印證了實實在在走入基層、提出能讓市民過好日子的具體願景，才是最踏實的選戰步調。未來將繼續帶領「台中隊」用汗水與務實的政見，共同為台中的觀光與發展拚出好成績，全力將台中打造成為「幸福旗艦城」。
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