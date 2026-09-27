中市大坑拜票 江啟臣：發展「白天爬山、晚上泡湯」休閒品牌

國民黨台中市長參選人江啟臣今一早到大坑登山步道拜票，他承諾，未來當選後將全面推動大坑風景區的硬體升級。除了爭取預算對現有步道總體檢、增設友善長輩與親子的無障礙平緩步道，並將導入智慧導覽與生態教育，結合大坑特有的溫泉資源，發展「白天爬山、晚上泡湯」的旗艦級休閒品牌。

針對每逢假日大坑周邊常面臨的交通瓶頸，江啟臣表示，未來將妥善規畫假日觀光接駁車班次，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。同時增設更多共享運具節點，以串接捷運與台鐵，並引進共享電輔車，讓民眾能更輕鬆地騎乘前往大坑步道，全面落實低碳旅遊。

江啟臣說，台中的觀光不該是單點作戰，未來要將大坑的農特產與周邊商圈深度結合，推動農業體驗觀光。同時串聯市區文化場域與海線自然生態，構築完整的「山海屯都」多日遊觀光廊帶。透過將國內外旅客留在台中過夜，結合低碳旅遊概念，實質帶動在地經濟發展。

江啟臣清晨率領陳文政、李文傑、沈佑蓮、林昊佑、許育璿、吳宗學、張又仁等多位黨籍市議員和里長參選人前往大坑風景區爬山，沿途向早起運動的鄉親與山友們熱情問好。江啟臣一行人受到民眾歡迎，江也逐一與市民朋友握手寒暄。

江啟臣說，他在大坑感受到滿滿的熱情，再次印證了實實在在走入基層、提出能讓市民過好日子的具體願景，才是最踏實的選戰步調。未來將繼續帶領「台中隊」用汗水與務實的政見，共同為台中的觀光與發展拚出好成績，全力將台中打造成為「幸福旗艦城」。

國民黨台中市長參選人江啟臣今一早和黨籍市議員及里長參選人到大坑登山步道拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今一早和黨籍市議員及里長參選人到大坑登山步道拜票。圖／江啟臣提供