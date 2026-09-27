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青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安抵達松山進安宮參拜祈福，行前接受大批媒體聯訪回應時事與選戰攻防議題。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安抵達松山進安宮參拜祈福，行前接受大批媒體聯訪回應時事與選戰攻防議題。記者張文玠／攝影

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」；網路近日又瘋傳起哄要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。蔣萬安今天被問到此事表示，「各項藝文活動，我們都尊重，但你談的這個問題，可能要問當事人。」

2026九合一選舉

選戰倒數62天，網路近日瘋傳有台派想要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。國民黨立委王鴻薇今怒批，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題，純粹只是為了「噁心」蔣萬安，批青鳥側翼在撕裂社會、製造對立，是對全體台北市民智商的侮辱

沈伯洋今天被問及此事，沈也表達不贊成，表示選戰主軸應聚焦於候選人的市政表現與施政能力，而非攻擊對手的家人或身世背景。

蔣萬安今天出席松山區進安宮建醮，也被問及此事，蔣說，藝文活動都尊重。

台北市長蔣萬安走入松山進安宮廟埕，雙手抱拳向兩側熱情鄉親逐一問候拜票。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安走入松山進安宮廟埕，雙手抱拳向兩側熱情鄉親逐一問候拜票。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 王鴻薇

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