青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」；網路近日又瘋傳起哄要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。蔣萬安今天被問到此事表示，「各項藝文活動，我們都尊重，但你談的這個問題，可能要問當事人。」

選戰倒數62天，網路近日瘋傳有台派想要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。國民黨立委王鴻薇今怒批，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題，純粹只是為了「噁心」蔣萬安，批青鳥側翼在撕裂社會、製造對立，是對全體台北市民智商的侮辱。

沈伯洋今天被問及此事，沈也表達不贊成，表示選戰主軸應聚焦於候選人的市政表現與施政能力，而非攻擊對手的家人或身世背景。

蔣萬安今天出席松山區進安宮建醮，也被問及此事，蔣說，藝文活動都尊重。