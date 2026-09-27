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賴總統嘉義端社福政策 老農津貼1萬、AI紅利也1萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
賴清德總統今天下午赴嘉義縣為民進黨縣長參選人蔡易餘站台助講，除宣講老農津貼、國民年金及育兒等社福政策，也呼籲支持者力挺蔡易餘。記者李宗祐／攝影
賴清德總統今天下午赴嘉義縣為民進黨縣長參選人蔡易餘站台助講，除宣講老農津貼、國民年金及育兒等社福政策，也呼籲支持者力挺蔡易餘。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今天下午到嘉義縣為民進黨縣長參選人蔡易餘站台，助講時再宣講社福政策，提到老農津貼未來一人發放1萬元，並接連談到國民年金老年基本保證年金每月5000元、AI紅利每人1萬元，以及18歲以下孩子每月5000元。他表示，這是政府感念大家辛苦，經濟進步、稅收增加後，要把成果用來照顧民眾。

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賴清德總統談到老農津貼未來一人發放1萬元後表示，這是政府感念大家的辛苦，現在經濟進步、稅收增加，就要來照顧農民朋友。

他接著說，有些民眾沒有農保、漁保、公保或勞保，只要有加保國民年金，國民年金老年基本保證年金「一個月一個人基礎5000元可領」。

賴清德接著表示，經濟好、稅收增加，明年如果發放「AI紅利」，一個人領1萬元，這些都是大家共同打拚的結果。另外，明年開始，18歲以下孩子一個月一人5000元，他還數度帶著台下支持者高喊「5000元」。

賴清德說，這些成果都是百工百業共同打拚而來，農民是「第一名的國家主人」，政府有成果，就應把紅利分享給大家。

話鋒一轉，他笑稱「我猜蔡易餘一定不滿意」，因為蔡易餘還要加碼，未來嘉義縣鄉親領到的，「比清德向大家宣布的還要多」，並邀請現場支持者以掌聲替蔡易餘加油。

賴清德隨後全力催票，呼籲支持者11月28日一定要出門投票，從現在開始「加倍拉票」，讓蔡易餘高票當選，也支持朴子市長參選人王如經，讓兩人合作照顧嘉義縣鄉親；民進黨提名的議員、鄉鎮市長、代表及村里長，也盼獲得選民支持。

談到選情，賴清德總統喊出「讓我們過半」，還拿蔡易餘的身材開玩笑說，「蔡易餘若沒有過半的話，我看他很快就會瘦下去了」，接著笑稱「大家不要讓他瘦啦，這樣比較古錐」，引發現場笑聲。他最後呼籲議員選舉「打全壘打」，盼縣長、鄉鎮市長及議會共同合作，為嘉義縣打拚。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 賴清德 蔡易餘 老農津貼

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