青鳥喊在台北演「貍貓換太子」 王鴻薇批侮辱市民智商、沈伯洋也反對

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」。網路瘋傳起哄在台北市上演「貍貓換太子」。網紅四叉貓在直播中透露，有一群台派人士想要在台北辦狸貓換太子。國民黨立委王鴻薇說，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題，純粹只是為了「噁心」台北市長蔣萬安，批評青鳥側翼在撕裂社會、製造對立，是對全體台北市民智商的侮辱。

不過，民進黨台北市長參選人沈伯洋已明確表態反對北市上演「貍貓換太子」，他強調，對手的過去、家人與身世都不應該成為選戰主軸，「我們只關心他的市政做得如何，只關心他的能力」，「我不贊成，就是不贊成」。

王鴻薇指出，陳幸妤與前夫趙建銘離婚事件引發關注，有心人士發起「台灣文藝負心運動鍘美藝術節」，有綠營支持者惡意問什麼時候要來台北演出「貍貓換太子」？她原本以為這麼誇張的事，不可能真的發生，但四叉貓在直播透露，鍘美藝術節很成功之後，有一群台派人士想要在台北辦「狸貓換太子」。

王鴻薇說，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題，純粹只是為了「噁心」蔣萬安，這不就是大罷免時期，針對那些被罷免的在野黨立委，青鳥側翼幹的手法嗎？這些人自稱台派，卻把歌仔戲傳統藝術降低成社群側翼造謠工具，不只羞辱了台灣傳統文化，更羞辱那些過去努力推廣藝術的文化工作者，被貼上散播惡毒政治暗示的標籤，這就是青鳥側翼在撕裂社會、製造對立最好例證，這不僅是對蔣萬安個人的極度不尊重，更是對全體台北市民智商的侮辱。