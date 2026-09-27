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賴總統南下嘉義挺蔡易餘 競總成立力拚接棒
2026嘉義縣長選戰升溫，民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天在朴子成立聯合競選總部，總統暨民進黨主席賴清德親自南下站台，與嘉義縣長翁章梁、立委及地方黨籍民代同台造勢，展現綠營團結氣勢，也為嘉義縣長選戰增添話題。
競選總部成立大會在朴子鎮安宮廣場舉行，現場支持者聚集，氣氛熱絡。賴清德致詞時大力肯定蔡易餘，還以「靈活的胖子」形容他，強調這裡所說的「靈活」，是指蔡易餘腦筋靈活、反應快，能運用過去在中央的歷練與人脈，為嘉義爭取建設與發展。賴清德表示，嘉義近年正在從傳統農業縣逐步轉型，未來要持續推動產業發展、創造就業機會，也希望年輕人能留在家鄉發展。他並呼籲支持者團結，讓嘉義持續往前走。
蔡易餘則表示，自己長期在嘉義服務，累積地方與中央經驗，未來將全力推動「嘉義黃金十年」計畫，包含產業園區、無人機產業、水電基礎建設及人才培育等，希望讓科技帶動產業、產業創造工作機會，讓嘉義成為「好賺錢、好生活」的地方。
值得注意的是，嘉義縣長選戰近期藍綠動作頻頻，無黨籍參選人吳品叡昨天才邀請台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠站台，賴清德今天則南下為蔡易餘助講，雙方接連展開造勢活動，嘉義縣長選戰逐漸升溫。
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