服務宜蘭3年做得比區域立委多 黃國昌肯定吳宗憲的執行力是位好縣長

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天成立競選總部，現場湧入大批支持者，民眾黨主席黃國昌、議長張勝德與南投縣長許淑華站台力挺，肯定吳宗憲在立法院表現，認養服務宜蘭3年多做了很多事，比選出來的民進黨區域立委表現還好，吳宗憲不僅幫民眾發聲，而且每每選擇站在弱勢一方，這樣的人才是一位值得託付的好縣長。

吳宗憲歷經兩次民調，經由民主程序所產生的縣長候選人，議長張勝德今天站台時說，大家看到吳宗憲在立法院表現，是一位有魄力與執行力的候選人，宜蘭未來20、30年快速成長脫胎換骨，需要有吳宗憲結合北北基桃，帶領宜蘭開創新局，請大家把疼惜勝德的一份情，一併轉而支持吳宗憲，一票拉一票，全力守護宜蘭。

黃國昌說，今天聽到最感動是縣議會大家長張勝德議長的一席話，當初吳宗憲跟張議長進行一場民主的初選。看一個人的價值與品格，不是他的好朋友說了他什麼，而是對手說了他什麼；今天不只張勝德議長，甚至也曾是競爭對手的民眾黨陳琬惠也站在台上，全力替一個好人才，幫吳宗憲背書掛保證。

黃國昌話鋒一轉，砲轟某民進黨區域立委在競選時提出「公糧收購價每公斤調高3元」，後來呢？在野黨推動公糧收購調高5元的決議時，這位立委當選後卻跟隨黨意反對，反而吳宗憲不只幫農民發聲，在一場場的法案中選擇跟基層弱勢站一起，幫原住民、勞工朋友與退休警消爭取捍衛權益，在吳身上看到法律人的堅持、看到對正義的執著，一位政治人物面對重要公共政策與價值選擇時，吳宗憲永遠選擇跟人民站在一起。

黃國昌拜託鄉親支持吳宗憲，當大家看到宜蘭滿坑滿谷不曉得從哪裡來的競選看板時，不禁要問「要選擇一個跟權貴站在一起，有足夠銀彈可以設這麼多看板的人？還是要選擇一位堅持跟基層在一起，在面對權勢、貪腐結構及金權政治時，發揮正義勇氣，挑戰不公不義幫基層發聲的政治人物？而這位就是吳宗憲，拜託宜蘭鄉親11月28日幫吳宗憲拉一票，幫宜蘭的未來拉一票。

南投縣長許淑華與南投立委游顥特地大老遠跑來宜蘭支持，許淑華說，認識吳宗憲是他在南投地檢署擔任檢察官時風評非常好，還有人想作媒介紹他們認識，後來吳宗憲轉調他縣服務，直到當立委受理很多南投與宜蘭服務案，例如宜蘭縣議會爭取成立縣政府運動處，吳宗憲很快就爭取到關鍵的員額編制，不到一年成立運動處，讓人看到能力、行動力與執行力，呼籲鄉親幫優秀的吳宗憲拉票，打贏這場選戰。

藍白黨主席鄭麗文與黃國昌、民調初選的競爭對手議長張勝德與白營陳琬惠共同站台力挺，象徵宜蘭藍白大團結，唯一支持吳宗憲。記者蘇健忠／攝影