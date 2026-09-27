賴總統力挺蔡易餘 重申蔡英文這句稱讚「胖子不是重點、重點是靈活」

賴清德總統今天下午到嘉義縣朴子市，為民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長參選人王如經站台，細數前縣長陳明文、張花冠到縣長翁章梁接棒推動嘉義產業發展，表示蔡易餘是「有準備的人」，並提到前總統蔡英文曾以「靈活的胖子」形容蔡易餘，笑稱「胖子不是重點，重點是靈活」，力挺蔡易餘接棒帶領嘉義縣。

蔡易餘、王如經聯合競選總部今天在朴子鎮安宮廣場成立，競總表示現場湧入超過3000人，賴清德總統約下午4時30分到場，縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷、副議長陳怡岳及民進黨鄉鎮市長、縣議、村里長等參選人出席。

賴清德表示，嘉義縣過去是農業大縣，如今已逐步轉型為農、工、商及科技並進。他細數歷任縣長產業布局，前縣長陳明文任內開拓大埔美精密機械園區，引進精密機械、智慧製造；前縣長張花冠推動馬稠後產業園區，產業進一步擴展，翁章梁任內則迎來嘉義科學園區、台積電先進封裝測試等重大投資。

賴清德說，嘉義縣的進步是「每一棒接一棒」，如今還有水上、中埔產業園區及民雄無人機產業發展，產業轉型也讓年輕人有更多返鄉機會。他表示，過去嘉義縣青農僅約數十人，如今已超過2000人，地方也陸續出現青年投入新創、精品咖啡及文化創意產業。

談到蔡易餘，賴清德透露，蔡英文前總統過去談到蔡易餘時，曾以「靈活的胖子」形容他，「胖子不是重點，重點是靈活」，還笑稱蔡易餘的靈活不只是動作，「腦筋也很靈活」，現場笑聲不斷。

賴清德表示，蔡易餘是台大法律系畢業、曾任律師，進入立法院後歷練司法法制、財政、經濟及交通等委員會，並替嘉義爭取治水、河川整治及交通等建設經費。他認為，這些歷練都是為接棒嘉義縣政做準備，「蔡易餘準備好了」。

賴清德總統也提到，從陳明文任內的精密機械、張花冠任內的健康產業，到翁章梁任內半導體產業進駐，下一階段可持續發展無人機產業，兼顧產業發展及國家安全；蔡易餘提出的政見也涵蓋教育、文化、產業、觀光、醫療、交通及治安等面向。

賴清德總統最後呼籲支持者團結，支持蔡易餘接棒嘉義縣政，也支持王如經投入朴子市長選舉，讓嘉義縣既有產業及地方建設持續發展。

賴清德總統為同黨嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長王如經聯合競選總部成立站台造勢。記者李宗祐／攝影

賴清德總統為同黨嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長王如經聯合競選總部成立站台造勢。記者李宗祐／攝影

賴清德總統為同黨嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長王如經聯合競選總部成立站台造勢。記者李宗祐／攝影

賴清德總統（左二）為同黨嘉義縣長參選人蔡易餘（右二）、朴子市長王如經（左一）聯合競選總部成立站台造勢。記者李宗祐／攝影