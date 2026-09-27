學者計算2年來北市樹冠面積減少 蔣萬安：增1.3萬棵樹

學者以衛星影像計算台北市2年來減少約1.3萬棵樹的樹冠面積。市長蔣萬安今天受訪說，過去2年增加1萬3000多棵樹。民進黨台北市長參選人沈伯洋籲釐清生病或私人等占比。

媒體報導中央研究院生物多向性研究中心研究員沈聖峰團隊用歐洲太空總署（ESA）衛星影像計算，2年來台北市樹冠面積從628公頃減為615公頃，相當於1.3萬棵樹的樹冠面積從市區消失。

蔣萬安今天出席松山進安宮祈福活動，接受媒體聯訪時說，台北市公園處昨天也有對外說明，就研究內容很大部分，包含中央、私人開發的部分，台北市其實在過去這幾年的樹木原則上只增不減，所以過去兩年整體數目增加1萬3000多棵，到明年底市區會再增加3550棵樹，持續擴大整體台北市的綠色基盤。

沈伯洋對此表示，如果此議題又提到要問中央，那真的就是沒打算要回應，有了解這名學者提到的情況，有些當然是跟開發相關，但如內湖、松山、大同區，看起來跟河岸有點關係，但市府就是應趕快對外說明，為何這些樹木會減少，相信這也是人民關心的事情。

沈伯洋也說，其實真的滿訝異，此事已發生有點久，但至今仍無法對外清楚說明，且應釐清如樹木生病或是私人等占比，希望還是要跟國人說明。