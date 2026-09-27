快訊

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

都自認贏家？《經濟學人》點評川習會真正輸家 耽溺排場優先個人私利

19歲為還父母400萬下海！網紅脫衣舞人潮爆滿 年收破億藏驚人秘密

聽新聞
0:00 / 0:00

學者計算2年來北市樹冠面積減少 蔣萬安：增1.3萬棵樹

中央社／ 台北27日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

學者以衛星影像計算台北市2年來減少約1.3萬棵樹的樹冠面積。市長蔣萬安今天受訪說，過去2年增加1萬3000多棵樹。民進黨台北市長參選人沈伯洋籲釐清生病或私人等占比。

2026九合一選舉

媒體報導中央研究院生物多向性研究中心研究員沈聖峰團隊用歐洲太空總署（ESA）衛星影像計算，2年來台北市樹冠面積從628公頃減為615公頃，相當於1.3萬棵樹的樹冠面積從市區消失。

蔣萬安今天出席松山進安宮祈福活動，接受媒體聯訪時說，台北市公園處昨天也有對外說明，就研究內容很大部分，包含中央、私人開發的部分，台北市其實在過去這幾年的樹木原則上只增不減，所以過去兩年整體數目增加1萬3000多棵，到明年底市區會再增加3550棵樹，持續擴大整體台北市的綠色基盤。

沈伯洋對此表示，如果此議題又提到要問中央，那真的就是沒打算要回應，有了解這名學者提到的情況，有些當然是跟開發相關，但如內湖、松山、大同區，看起來跟河岸有點關係，但市府就是應趕快對外說明，為何這些樹木會減少，相信這也是人民關心的事情。

沈伯洋也說，其實真的滿訝異，此事已發生有點久，但至今仍無法對外清楚說明，且應釐清如樹木生病或是私人等占比，希望還是要跟國人說明。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市府駁斥砍樹…兩年已新增1.3萬棵 明年再增3555棵

台北市樹木只增不減2年新增1.3萬棵 明年將再增3555棵

北市府：市政大樓跳電機房升溫 導致雲平台網站服務中斷

營養午餐交鋒！蔣萬安重砲大罷免手法 舉1事酸沈伯洋不關心教師權益

相關新聞

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」；網路近日又瘋傳起哄要在台北市上演「貍貓換太子」，並說要邀市長蔣萬安觀看。蔣萬安今天被問到此事表示，「各項藝文活動，我們都尊重，但你談的這個問題，可能要問當事人。」

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」 王鴻薇批侮辱市民智商、沈伯洋也反對

前總統陳水扁的女兒陳幸妤離婚事件引發關注，最後促成台南「鍘美藝術節」。網路瘋傳起哄在台北市上演「貍貓換太子」。網紅四叉貓在直播中透露，有一群台派人士想要在台北辦狸貓換太子。國民黨立委王鴻薇說，民進黨選舉不專注於監督市政、討論公共政策，反而糾結於這些話題...

賴總統力挺蔡易餘 重申蔡英文這句稱讚「胖子不是重點、重點是靈活」

賴清德總統今天下午到嘉義縣朴子市，為民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘、朴子市長參選人王如經站台，細數前縣長陳明文、張花冠到縣長翁章梁接棒推動嘉義產業發展，表示蔡易餘是「有準備的人」，並提到前總統蔡英文曾以「靈活的胖子」形容蔡易餘，笑稱「胖子不是重點，重點是靈活」，力挺蔡易餘接棒帶領嘉義縣。

雲林「藍白合」柯文哲為張嘉郡助選 對手綠營劉建國發話了

雲林縣長參選人劉建國今天行程滿檔，一早參加2026年度西螺大橋觀光文化節，隨後與莿桐鄉長廖秋蓉走訪莿桐早市，受到鄉親熱情鼓勵，接著又轉往林內烏麻社區推廣在地優質農產。 針對柯文哲今天南下雲林，與國民黨雲林縣長參選人張嘉郡合體輔選，也作出回應。

本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友...

彰化農會「變天」？農業後援會千人挺陳素月 魏平政質疑行政資源介入

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，網羅縣農會、26個鄉鎮市農會絕大多數三巨頭，向來藍營占優勢的農會系統恐將轉向，賴清德總統則認為大家站出來挺陳素月是正確的；國民黨參選人魏平政則批評民進黨濫用行政資源輔選，各級農會有不得已的苦衷 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。