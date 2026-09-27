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雲林「藍白合」柯文哲為張嘉郡助選 對手綠營劉建國發話了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供

雲林縣長參選人劉建國今天行程滿檔，一早參加2026年度西螺大橋觀光文化節，隨後與莿桐鄉長廖秋蓉走訪莿桐早市，受到鄉親熱情鼓勵，接著又轉往林內烏麻社區推廣在地優質農產。 針對柯文哲今天南下雲林，與國民黨雲林縣長參選人張嘉郡合體輔選，也作出回應。

2026九合一選舉

劉建國競選總部表示，藍白在雲林合作並不令人意外，但令人好奇的是，柯文哲及黃國昌過去都曾公開強烈批評張家，如今卻又表態藍白合及支持張嘉郡，「過去說過的話，難道現在都可以當作沒說過？」

劉建國競總表示，其實雲林藍白早在2024年選舉就合了，所以民進黨立委掉了一席，但後續藍白繼續在國會合作，亂刪預算、杯葛重要法案，還聯手刪除原本用於照顧弱勢庇護工場採購的中秋禮盒預算，讓人不禁要問藍白合有讓人民或雲林受益嗎？

競總強調，雲林的政治從來不是誰宣布整合就能決定選舉結果；2004年總統大選，時任雲林縣長張榮味喊出「連宋在雲林贏5萬票」；但最後雲林還是陳水扁、呂秀蓮贏，人民眼睛是雪亮的，一定能在最後關鍵，選出對雲林最好的選擇，而不是對某些政黨、家族偏好的選擇。

立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票，並參加各種活動。圖／劉建國提供
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票，並參加各種活動。圖／劉建國提供

立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供

立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供

立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供
立委劉建國也是雲林縣長參選人劉建國，今天行程排滿滿，市場掃街拜票。圖／劉建國提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 藍白合 張嘉郡 柯文哲 劉建國

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