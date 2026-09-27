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彰化農會「變天」？農業後援會千人挺陳素月 魏平政質疑行政資源介入

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統帶領高喊陳素月「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統帶領高喊陳素月「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，網羅縣農會、26個鄉鎮市農會絕大多數三巨頭，向來藍營占優勢的農會系統恐將轉向，賴清德總統則認為大家站出來挺陳素月是正確的；國民黨參選人魏平政則批評民進黨濫用行政資源輔選，各級農會有不得已的苦衷 。

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彰化縣是農業大縣，過去農業系統向來藍營占有優勢，但今天這場在亞太鹿港渡假村有千餘人參加的「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，其中尤各級農會理事長、常監及總幹事三巨頭在亞太鹿港渡假村，絕大多數都參加，甚至包括藍營家族。

相對於國民黨彰化縣長參選人魏平政舉辦競總成立大會，絕大多數農會三巨頭選擇缺席，就是到場也不站台，與綠營的盛大場面，形成強烈對比，政壇認為藍營農會系統變天了。

不過，魏平政批評民進黨動用行政資源輔選，未嚴守行政中立、財政紀律，尤其在這場農業後援會，賴清德總統及農業部長陳駿季到場，執政黨掌握「蘿蔔」與「棍子」，掌握經費補助及金檢生殺大權，各級農會那敢不賣帳，有不得已的苦衷 。

擔任陳素月農業後援會總會長的福興鄉農會總幹事林坤宏，則很直白地說，彰化縣是農業大縣，選擇在現任縣長王惠美的故鄉舉辦農業後援會，代表著「我們準備好要接棒了」。

賴清德總統到場，為農業後援會及分會長授旗，強調大家站出來挺陳素月是正確的，還說，陳素月家中務農，共有7個姊妹1個兄弟，在家中排第六，從小要幫忙看牛，如果當選，將是彰化縣頭一個農家女兒出身的縣長，也一定是農民、漁民的縣長。

陳素月提出農業發展願景，包括聚焦智慧農業、冷鏈物流、農民職災保障、公糧運費補助、農產品牌行銷及動物友善農業等政策方向。賴清德總統逐一重複，肯定陳素月的用心，未來中央也一定會全力支持。

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統授旗。記者劉明岩／攝影
民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統授旗。記者劉明岩／攝影

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統授旗。記者劉明岩／攝影
民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統授旗。記者劉明岩／攝影

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統帶領高喊陳素月「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，串連縣農會、全縣26鄉鎮農會、農業團體、產業代表及青年農民，由賴清德總統帶領高喊陳素月「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 魏平政

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