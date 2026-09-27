讚陳素月農家出身「最了解」 賴總統：若當選彰化縣長必照顧農民

總統賴清德下午前往彰化鹿港鎮，參加民進黨彰化縣長參選人陳素月挺素月農業後援會成立大會；賴總統說，陳素月是農家女兒最了解農民生活，若擔任縣長，一定是屬於農民的縣長。

賴總統今天下午來到彰化鹿港鎮，參加民主進步黨彰化縣長參選人陳素月的「挺素月農業後援會成立大會」，與會的除陳素月外，還有民進黨籍立委黃秀芳、陳秀寳等人。

賴總統致詞時指出，彰化縣是台灣的農業大縣，台灣人民餐桌上的食材，無論是稻米、蔬菜還是水果，很多都來自彰化，農民在農會幫忙下，平時努力工作，不過在辛苦工作過程中，願站出來支持陳素月成立農業後援會力挺，他要用誠懇的心跟大家說多謝。

賴總統說，農會及農民好朋友站出來支持陳素月是正確的決定，因為陳素月是農家女兒，小時候還幫忙家裡務農，最了解農民生活，如果有一天獲得大家支持進入縣政府擔任縣長，一定是屬於農民及縣民的縣長。

賴總統表示，縣長如果對農民農業不了解，農民有問題要找縣長陳情，要讓縣長了解問題會很辛苦，過去如果沒有農家子弟女兒擔任縣長也沒辦法，但這次有農家子弟女兒參選，他呼籲所有農民漁民好朋友站出來，讓陳素月當選縣長。

賴總統指出，陳素月對農漁民支持不是說說而已，她從政也有一段時間，在立法院和同樣彰化選出的民進黨立委一起幫彰化爭取建設，在他擔任行政院長時，陳素月等彰化選出的立委都幫忙推動農業改革。

賴總統說，陳素月最關心農民職業災害保險，因為她看過很多農民務農時中暑或在運送農產品時受傷，這些災害過去在農保都沒有保障，政府也是從善如流，在農保加入職災保險。

賴總統指出，陳素月主張成立彰化縣農產運輸公司，促進農產品銷售，也要幫忙年輕人成立青壯農業創新平台，幫忙找土地及教技術、尋找資金，讓年輕人在農業創新科技發展，有一個好的未來。

賴總統說，陳素月還要推動創建農產品的智慧冷鏈物流系統，拉長銷售時間，也要推動智慧畜牧，這些政見對彰化縣發展農業助益很大。