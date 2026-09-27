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北市府系統當機5小時才恢復 沈伯洋籲快對外說明：若攻擊就很嚴重

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的蠻多的。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的蠻多的。記者曾吉松／攝影

台北市政府網頁昨天晚間突當機，首頁和各局處網站通通無法載入，處理將近5小時才恢復，引發批評，遭質疑備援系統太慢。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，如果是和攻擊有關，是很嚴重的事，必須一致對外，市府必須趕快對外說明。

2026九合一選舉

北市資訊局回應，昨晚事發後，工程團隊隨即進駐搶修，各平台27日凌晨1時起陸續恢復服務，初步研判是晚間7時多市政大樓跳電，導致機房溫度升高，約晚間8時30分許，儲存設備開啟保護機制關閉，導致雲平台相關網站服務中斷，相關責任歸屬尚待進一步釐清。

沈伯洋今天行程滿檔上午到台中為同黨市長參選人何欣純站台，中午結束行程後，隨即回到台北萬華區參加民團活動「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」更與小朋友一同走到路上撿煙蒂及垃圾。

上午沈伯洋在台中用東泉辣椒醬配雞蛋糕直呼好吃引發熱議，沈伯洋說，本來就是要嘗試各式各樣新風味，他媽媽是台中人，他覺得東泉的辣與甜恰到好處，加炒麵非常地好吃，歡迎大家試試看各式各樣不同口味辣椒醬，但台北也有很多店家自己炒的辣椒更厲害，「改天再來比一下。」

面對2026名古屋亞運，近日有球迷幫中華隊加油揮舞「Taiwan」字樣毛巾卻被工作人員制止；昨台日大戰前，場館入口更明令禁止攜帶「台灣國旗」進場，引發譁然。台北市長蔣萬安今臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並大力幫中華隊加油。沈伯洋今表示，從以前到現在都是Team Taiwan，蔣加入力挺行列滿令人開心的。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的滿多的。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）下午出席活動，對於蔣萬安昨晚出席中山區中庄仔福德宮，董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的滿多的。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」，響應兒少行動並帶頭在公園周遭撿菸蒂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」，響應兒少行動並帶頭在公園周遭撿菸蒂。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」，響應兒少行動並帶頭在公園周遭撿菸蒂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「台北兒少行動 不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」，響應兒少行動並帶頭在公園周遭撿菸蒂。記者曾吉松／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 北市府

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