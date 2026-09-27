「吃屏東香蕉」話題發燒 白喬茵：我也可能人在甲仙喊吃大甲芋頭

國民黨高雄市長柯志恩昨天人在旗山，卻說要吃屏東香蕉引發外界議論。身為台中大甲人的國民黨議員白喬茵出面救場說，吃屏東香蕉被扣不愛高雄的帽子，若戴有色眼鏡，連香蕉都不是黃色了；她自己是台中大甲人，若在甲仙被問不要吃芋頭，可能也會開玩笑說要去吃大甲芋頭。

柯志恩發生屏東香蕉爭議，民進黨議員參選人黃敬雅批評柯志恩「鬧笑話」，市長選舉競爭對手立委賴瑞隆則強化兩人差異性，今天下午在民進黨高市黨部受訪時強調，他昨天在旗山被餵食5根香蕉，今天早上參加旗山後援會，又吃了好幾根香蕉。

柯志恩之前曾發生美濃野蓮及水蓮兩種不同名稱說法爭議，這次又因為旗山香蕉引起關注。藍營議員白喬茵說，綠營之前拿美濃野蓮攻擊柯志恩，現在又把柯志恩塑造得像和旗山香蕉有仇，無非就是想貼柯志恩一張不熟悉農業、不認同這片土地的標籤。

白喬茵表示，對一個準備在中秋連假擠出空檔和老家親友團聚的市長候選人來說，「吃屏東香蕉」也能被扣一個不愛高雄的帽子，只能說有色眼鏡戴上去，連香蕉都不是黃色了。

旗山盛產香蕉、甲仙特產則是芋頭。白喬茵說，很多人知道她是台中大甲人，如果她剛好在甲仙跑完行程，準備騰出時間和老家親友聚餐，助理問她要不要吃芋頭，「我可能也會開玩笑地說要去吃大甲芋頭了！」

白喬茵強調，這不代表不愛高雄，因為日常的熱忱服務與耐心傾聽都是真的，只是在這一刻，能夠在百忙之中和親友團圓並想起滋養自己長大的城市，這是一種對故鄉的熟悉與感情，而非對所在地的否定。正面的一句話，卻總是能被曲解得歪七扭八，那就不是這句話本身有問題，而是解釋的人，一再使用有問題的方式進行政治二創。