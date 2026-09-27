快訊

地方不捨！苗栗縣竹南鎮前鎮長康世明病逝 享年57歲

連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

6旬男成死屍…公車離奇死亡時間軸曝光 中秋前一晚上車後就未下車

聽新聞
0:00 / 0:00

「吃屏東香蕉」話題發燒 白喬茵：我也可能人在甲仙喊吃大甲芋頭

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市議員白喬茵來自台中大甲，她表示，綠營把柯志恩塑造得像和旗山香蕉有仇，無非就是想貼柯志恩不熟悉農業、不認同這片土地的標籤。圖／取自白喬茵臉書
國民黨高雄市議員白喬茵來自台中大甲，她表示，綠營把柯志恩塑造得像和旗山香蕉有仇，無非就是想貼柯志恩不熟悉農業、不認同這片土地的標籤。圖／取自白喬茵臉書

國民黨高雄市長柯志恩昨天人在旗山，卻說要吃屏東香蕉引發外界議論。身為台中大甲人的國民黨議員白喬茵出面救場說，吃屏東香蕉被扣不愛高雄的帽子，若戴有色眼鏡，連香蕉都不是黃色了；她自己是台中大甲人，若在甲仙被問不要吃芋頭，可能也會開玩笑說要去吃大甲芋頭。

2026九合一選舉

柯志恩發生屏東香蕉爭議，民進黨議員參選人黃敬雅批評柯志恩「鬧笑話」，市長選舉競爭對手立委賴瑞隆則強化兩人差異性，今天下午在民進黨高市黨部受訪時強調，他昨天在旗山被餵食5根香蕉，今天早上參加旗山後援會，又吃了好幾根香蕉。

柯志恩之前曾發生美濃野蓮及水蓮兩種不同名稱說法爭議，這次又因為旗山香蕉引起關注。藍營議員白喬茵說，綠營之前拿美濃野蓮攻擊柯志恩，現在又把柯志恩塑造得像和旗山香蕉有仇，無非就是想貼柯志恩一張不熟悉農業、不認同這片土地的標籤。

白喬茵表示，對一個準備在中秋連假擠出空檔和老家親友團聚的市長候選人來說，「吃屏東香蕉」也能被扣一個不愛高雄的帽子，只能說有色眼鏡戴上去，連香蕉都不是黃色了。

旗山盛產香蕉、甲仙特產則是芋頭。白喬茵說，很多人知道她是台中大甲人，如果她剛好在甲仙跑完行程，準備騰出時間和老家親友聚餐，助理問她要不要吃芋頭，「我可能也會開玩笑地說要去吃大甲芋頭了！」

白喬茵強調，這不代表不愛高雄，因為日常的熱忱服務與耐心傾聽都是真的，只是在這一刻，能夠在百忙之中和親友團圓並想起滋養自己長大的城市，這是一種對故鄉的熟悉與感情，而非對所在地的否定。正面的一句話，卻總是能被曲解得歪七扭八，那就不是這句話本身有問題，而是解釋的人，一再使用有問題的方式進行政治二創。

2026九合一選舉 高雄市選舉 白喬茵 香蕉 柯志恩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「要吃屏東香蕉」話題延燒 周春米曬香蕉蛋糕：自己做的當然好吃

旗山同台零互動…柯志恩、賴瑞隆預告大造勢 柯：可能有驚喜

獼猴逛遍大半高樹鄉！民宅陽台、果園吃水果 村長用一串香蕉誘捕抓到了

最真的假戲！王童導演「台灣近代三部曲」之一，道盡異鄉人的無奈｜1989年《香蕉天堂》

相關新聞

本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友...

複製鍘美藝術節？網號召辦「狸貓換太子」疑諷蔣萬安 沈伯洋：不贊成

日前台南有民間自發舉辦「鍘美藝術節」為前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平，近日網路上傳出想要在台北市舉辦「狸貓換太子」暗諷台北市長蔣萬安血統爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席台北兒少行動「不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議...

彰化農會「變天」？農業後援會千人挺陳素月 魏平政質疑行政資源介入

民進黨今天在鹿港舉辦「彰化縣挺素月農業後援會」，網羅縣農會、26個鄉鎮市農會絕大多數三巨頭，向來藍營占優勢的農會系統恐將轉向，賴清德總統則認為大家站出來挺陳素月是正確的；國民黨參選人魏平政則批評民進黨濫用行政資源輔選，各級農會有不得已的苦衷 。

選戰倒數62天…傳有朱立倫人馬協助打選戰？蔣萬安這樣說

距離選舉投票倒數62天，台北市長選戰交鋒持續升溫，台北市長蔣萬安今天到松山進安宮參拜，媒體問蔣，是否傳出有朱立倫人馬協助打選戰？還有怎麼看對手沈伯洋頻上親藍主持人的節目專訪？蔣萬安表示，尊重每一個候選人的選戰策略與規畫。相關行程安排，有確定也會跟大家說明。

蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

花蓮縣議員第三選區本屆因人口結構變化，應選席次由9席增為10席，共有14人登記參選。民進黨提名林則葹、陳思伃及蘇文將角逐，不過副總統蕭美琴今天僅為林則葹、陳思伃站台。林則葹坦言，以自己的能力只能全力幫陳思伃；民進黨花蓮縣黨部則表示...

同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，看似兩邊都不得罪，但給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。民俗專家廖大乙說，甘蔗多節帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，並非壞事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。