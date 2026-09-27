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魏平政質疑陳素月投反對教師節放假 忽視老師權益

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
明天教師節放假，彰化縣長參選人魏平政今批評對手彰化縣長參選人陳素月在去年修法時在立法院投票現場，投下反對票。記者簡慧珍／攝影
明天教師節放假，彰化縣長參選人魏平政今批評對手彰化縣長參選人陳素月在去年修法時在立法院投票現場，投下反對票。記者簡慧珍／攝影

明天教師節，彰化縣長參選人魏平政說，教師節能放假是國民黨、民眾黨去年聯手修法的結果，但是當初在立法院投票現場，民進黨彰化縣長參選人陳素月卻是投下反對票，他質疑陳素月應該出面說明；對此陳素月團隊未正面回應，指出教育需要提出可行政策。

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魏平政說，明天教師節放假，是國民黨與民眾黨在去年聯手修法通過「紀念日及節日實施條例」後，第二年放教師節的國定假日。藍白的初心，不僅是把當年蔡政府砍勞工七天假補回來還給勞工，也是基於尊師重道精神，因此將教師節選定為五天國定假日之一。

他也指出，當初在立法院投票的現場，民進黨彰化縣長候選人陳素月卻是投下反對票，批陳素月就是民進黨的投票部隊，不願意還五天假給大家，也忽視老師奉獻的辛勞。

魏平政也指出，今年6月29日全台灣的教師都在關心立法院針對校事會議改革的會議，結果教育部長缺席，各界一度以為是生病請病假，後來才發現教育部長不去開會，反而來彰化陪陳素月視察校園，輔選造勢，他批陳素月只追求自己的政績，卻忽視教育現場更加迫切的改革「校事會議」。

對此陳素月陣營陣營未正面回應，陳素月競選總部指出，今年7月30日便率先發表了「教育政策白皮書」，提出「行政減量、專業支持、法律後盾、校園安全」四大方向，更具體承諾未來入主縣府要落實「一學校一保全」，讓校園安全不再流於口號。團隊也強調，教育需要的是像陳素月這樣一步一腳印、為彰化學校爭取資源、提出可行政策。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 陳素月 教師節

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