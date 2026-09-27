魏平政質疑陳素月投反對教師節放假 忽視老師權益

明天教師節，彰化縣長參選人魏平政說，教師節能放假是國民黨、民眾黨去年聯手修法的結果，但是當初在立法院投票現場，民進黨彰化縣長參選人陳素月卻是投下反對票，他質疑陳素月應該出面說明；對此陳素月團隊未正面回應，指出教育需要提出可行政策。

魏平政說，明天教師節放假，是國民黨與民眾黨在去年聯手修法通過「紀念日及節日實施條例」後，第二年放教師節的國定假日。藍白的初心，不僅是把當年蔡政府砍勞工七天假補回來還給勞工，也是基於尊師重道精神，因此將教師節選定為五天國定假日之一。

他也指出，當初在立法院投票的現場，民進黨彰化縣長候選人陳素月卻是投下反對票，批陳素月就是民進黨的投票部隊，不願意還五天假給大家，也忽視老師奉獻的辛勞。

魏平政也指出，今年6月29日全台灣的教師都在關心立法院針對校事會議改革的會議，結果教育部長缺席，各界一度以為是生病請病假，後來才發現教育部長不去開會，反而來彰化陪陳素月視察校園，輔選造勢，他批陳素月只追求自己的政績，卻忽視教育現場更加迫切的改革「校事會議」。

對此陳素月陣營陣營未正面回應，陳素月競選總部指出，今年7月30日便率先發表了「教育政策白皮書」，提出「行政減量、專業支持、法律後盾、校園安全」四大方向，更具體承諾未來入主縣府要落實「一學校一保全」，讓校園安全不再流於口號。團隊也強調，教育需要的是像陳素月這樣一步一腳印、為彰化學校爭取資源、提出可行政策。