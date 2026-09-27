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選戰倒數62天…傳有朱立倫人馬協助打選戰？蔣萬安這樣說
距離選舉投票倒數62天，台北市長選戰交鋒持續升溫，台北市長蔣萬安今天到松山進安宮參拜，媒體問蔣，是否傳出有朱立倫人馬協助打選戰？還有怎麼看對手沈伯洋頻上親藍主持人的節目專訪？蔣萬安表示，尊重每一個候選人的選戰策略與規畫。相關行程安排，有確定也會跟大家說明。
蔣萬安今天下午到松山進安宮參拜，支持者相當熱情，現場凍蒜聲不斷，媒體問蔣，是否有調整選戰策略？傳出有朱立倫人馬協助打選戰？蔣萬安說，選戰策略本來就有既應的步調與節奏，他就是持續專注市政，接下來選務相關的規畫，確定就會跟大家報告。
媒體今也問蔣萬安，規畫什麼時候上王偉忠節目？怎麼看沈伯洋頻上親藍主持人的政論節目？蔣萬安說，他說過，尊重每一個候選人的選策略與規畫，相關的行程安排，有確定就會跟大家說明。
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