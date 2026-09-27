快訊

拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

亞運拳擊／擊敗上屆銀牌 陳念琴闖4強連兩屆登頒獎台

聽新聞
0:00 / 0:00

本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。記者林麗玉／攝影
年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。記者林麗玉／攝影

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友、老鄰居見面，也謝謝大家給他滿滿的熱情、鼓勵和支持。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午到松山區進安宮參拜，對於昨天晚間到中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，媒體也問蔣，廟方送上甘蔗，祝福蔣萬安要選總統、步步高升，但送的甘蔗節超多，跟送沈伯洋的不一樣？蔣表示，昨天就像回娘家，也謝謝大家給他滿滿的熱情、鼓勵和支持。他就是持續踩穩腳步、穩健前行，也會持續用市政、政績以及規畫的願景，爭取民眾認同。

對於昨天廟方抱怨上任三年都沒有去？蔣萬安說，昨天他也有跟董事長道歉，因為當市長之後，當然時間排得上可以去，但這兩年確實市政繁忙，他就是持續跟廟方保持聯繫，也說了雖時間忙無法出席一些活動，但是對在地、地方的各項建設、需求，都有持續關心與推動。

台北市長蔣萬安今天下午到松山區進安宮參拜。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到松山區進安宮參拜。記者林麗玉／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 甘蔗 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

蔣萬安獲贈甘蔗「節超多」引熱議 沈伯洋：可能現在市政問題蠻多

萬安旋風對決「洋流」 北市宮廟拚人氣

直搗沈伯洋老家地盤拚人氣！五分埔民眾超熱情 蔣萬安3度被人潮卡住

相關新聞

同場獲贈甘蔗…蔣萬安這根「節超多」引熱議 民俗專家揭玄機：非壞事

台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，看似兩邊都不得罪，但給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。民俗專家廖大乙說，甘蔗多節帶有結實、堅韌、屹立不倒之意，並非壞事。

蕭美琴只挺「嫡系中的嫡系」？議員直言難顧其他參選人 綠營拚全壘打

花蓮縣議員第三選區本屆因人口結構變化，應選席次由9席增為10席，共有14人登記參選。民進黨提名林則葹、陳思伃及蘇文將角逐，不過副總統蕭美琴今天僅為林則葹、陳思伃站台。林則葹坦言，以自己的能力只能全力幫陳思伃；民進黨花蓮縣黨部則表示...

複製鍘美藝術節？網號召辦「狸貓換太子」疑諷蔣萬安 沈伯洋：不贊成

日前台南有民間自發舉辦「鍘美藝術節」為前總統陳水扁女兒遭婚變抱不平，近日網路上傳出想要在台北市舉辦「狸貓換太子」暗諷台北市長蔣萬安血統爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席台北兒少行動「不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議...

直搗沈伯洋老家地盤拚人氣！五分埔民眾超熱情 蔣萬安3度被人潮卡住

年底選戰倒數62天，台北市長蔣萬安今天下午直搗對手沈伯洋老家地盤五分埔，出席位於五分埔旁的進安宮建醮活動，現場支持者相當熱情，不斷高喊凍蒜，甚至因支持者太過熱情，活動流程三度被卡住。

蕭美琴公開喊話張峻「一起合作服務花蓮」 藍營轟：司馬昭之心路人皆知

民進黨未在花蓮縣長選舉推出人選，外界關注是否與無黨籍縣長參選人、花蓮縣議長張峻合作，副總統蕭美琴今天返花蓮輔選時，當眾向張峻喊話，盼未來能不分黨派共同為花蓮努力。國民黨花蓮縣黨部則批評，民進黨與張峻的關係「不演了」，強調將持續深耕基層爭取支持。

本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了

年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。