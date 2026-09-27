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本命區廟方送甘蔗「節超多」…跟沈伯洋不一樣引熱議 蔣萬安回應了
年底選戰升溫，台北市長蔣萬安與對手沈伯洋昨晚出席中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過給蔣的甘蔗幾乎全是節，引發熱議。蔣萬安今天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友、老鄰居見面，也謝謝大家給他滿滿的熱情、鼓勵和支持。
蔣萬安今天下午到松山區進安宮參拜，對於昨天晚間到中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，媒體也問蔣，廟方送上甘蔗，祝福蔣萬安要選總統、步步高升，但送的甘蔗節超多，跟送沈伯洋的不一樣？蔣表示，昨天就像回娘家，也謝謝大家給他滿滿的熱情、鼓勵和支持。他就是持續踩穩腳步、穩健前行，也會持續用市政、政績以及規畫的願景，爭取民眾認同。
對於昨天廟方抱怨上任三年都沒有去？蔣萬安說，昨天他也有跟董事長道歉，因為當市長之後，當然時間排得上可以去，但這兩年確實市政繁忙，他就是持續跟廟方保持聯繫，也說了雖時間忙無法出席一些活動，但是對在地、地方的各項建設、需求，都有持續關心與推動。
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